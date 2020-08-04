Ник Бэйлен и Лукаш Седлак официально подписали новые контракты с ХК «Трактор»

Ранее с ними была достигнута договоренность о продлении.

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В прошедших июне и июле хоккейный клуб «Трактор» объявил о том, что с тремя легионерами — Ником Бэйленом, Лукашем Седлаком и Томашем Гикой достигнуты договоренности о подписании новых контрактов, которые будут действительны до конца сезона 2022/23.

И оставалась лишь формальность — дождаться возвращения игроков в Челябинск, чтобы официально подписать с ними новые документы.

Только по возвращению в столицу Южного Урала, хоккеисты провели две недели в карантине. Поэтому переподписание документов в это время было технически невозможным.

Но в прошедшие выходные хоккеисты уже вышли на лед. И откладывать подписание соглашений было нельзя. «Черно-белые» сегодня, 4 августа, объявили о том, что новые контракты, наконец-то подписаны. Но пока лишь с защитником Ником Бэйленом и форвардом Лукашем Седлаком.

«С нападающим Томашем Гикой также была достигнута договоренность о новом контракте. Он будет подписан в скором времени, после решения технических вопросов с документами», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Так что в ближайшее время клуб объявит и об этом радостном для болельщиков событии. Напомним, что все хоккеисты сейчас в полную силу задействованы в предсезонных сборах. Они уже провели один контрольный матч против «Югры» из Ханты-Мансийска. И «Трактор» одержал победу со счетом 1:0. Следующий выход на лед состоится лишь на Кубке Республики Башкортостан, который пройдет с 10 по 13 августа.