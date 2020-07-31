Воспитанник «Трактора» Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры

О решении обладатель Кубка Гагарина объявил в пятницу, 31 июля.

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Воспитанник челябинского хоккея, обладатель Кубка Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» и победитель молодёжного чемпионата мира, защитник Кирилл Кольцов объявил о завершении игровой карьеры. Хоккеист принял решение повесить коньки на гвоздь в возрасте 37 лет.



О своём выборе защитник рассказал спортивному порталу «Чемпионат». Несмотря на завершение игрового пути, Кирилл Кольцов не покидает хоккей. Сам защитник отметил, что будет работать в системе «Салавата Юлаева».

«Хотел бы поблагодарить руководство „Салавата Юлаева“. В частности, спортивного директора Василия Анатольевича Чижова и директора СДЮШОР Олега Михайловича Васильева за предоставленную возможность вернуться в клуб и город, который стал для меня за время моей игровой карьеры практически родным. Буду трудиться в уфимской системе старшим тренером по развитию молодёжи. После завершения карьеры я благодарен всем людям, которые были рядом со мной на протяжении всего пути. Спасибо всем партнёрам, с которыми я играл. Всем тренерам, обслуживающему персоналу. Пусть с некоторыми тренерами у меня не сложилось, но это тоже полезный опыт. Разумеется, благодарен болельщикам и, конечно, моим близким: родителям и жене. Они на протяжении всей карьеры всегда поддерживали меня. Было тяжело, весело и интересно пройти этот путь»,— цитирует Кирилла Кольцова «Чемпионат».

На решение защитника отреагировал «Трактор», воспитанником которого и является хоккеист. В чёрно-белой форме Кирилл Кольцов провёл два сезона, в 95 играх набрав 43 очка.

«Воспитанник „Трактора“, один из самых результативных защитников КХЛ, обладатель Кубка Гагарина, чемпион мира среди юниоров и молодёжи, Кирилл Кольцов объявил о завершении карьеры. Хоккейный клуб „Трактор“ благодарит Кирилла Кольцова за прекрасную карьеру, подарившую болельщикам множество ярких моментов, и желает успехов в тренерской работе»,— сказали представители «Трактора».

Отметим, что последним клубом Кирилла Кольцова в КХЛ стал «Автомобилист» из Екатеринбурга. За карьеру защитник успел поиграть в «Авангарде», «Торпедо», «Спартаке» «Буране» из Воронежа, а также пробовал силы в АХЛ в команде «Манитоба Муз».