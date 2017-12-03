/ КХЛ. «Трактор» гости в Ханты-Мансийске у «Югры». Онлайн-репортаж

Хозяева льда не могут победить уже 9 встреч подряд.

0:3



МАТЧ ОКОНЧЕН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ



Статистика матча: Броски: 54-58 ; Броски в створ: 26-27 ; Голы: 0-3 ; Вбрасывания: 22-25 ; Блокированные броски: 17-16 ; Силовые приемы: 2-6 ; Время в атаке: 10:06-12:44 ; Штраф: 42-8

Статистика 3-го периода: Броски: 20-13 ; Броски в створ: 9-5 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 8-5 ; Блокированные броски: 3-7 ; Силовые приемы: 0-1 ; Время в атаке: 03:34-03:28 ; Штраф: 16-8

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

60 мин – ВСЕ! "Сухая" победа "Трактора", поздравляем всех болельщиков!

60 мин – Последняя минута периода и матча пошла.

58 мин – Наваливается "Югра" на ворота соперника, но "Трактор" непоколебим. Очень хочется "сухарь" Демченко, а партнеры должны ему помочь его заработать.

56 мин – Пустые ворота у ханты-мансийцев, 6 на 4 сейчас они играют.

Удаление. Югра. 42. Королев Антон 10 мин. Дисциплинарный штраф



55 мин – Еще и дисциплинарку Королеву из "Югры". Но 5 на 4 атакуют хозяева.

Удаление. Югра. 2. Витасек Ондржей 2 мин. Симуляция



Удаление. Трактор. 6. Никитин Никита 2 мин. Толчок клюшкой

55 мин – И еще удаление. Обоюдное! Игрока "Югры" отправляют отдохнуть за симуляцию, и Никиту Никитина.

Удаление. Трактор. 47. Петров Алексей 2 мин. Толчок клюшкой



55 мин – А вот и первое удаление у "Трактора". Алексей Петров зачем-то толкнул игрока рядом с пятаком, который никак и никому не угрожал. Тот падал очень картинно, но за симуляцию 2 минуты не получил.

54 мин – Сместилась игра в зону "Трактора", идут югорчане вперед, не хочется им девятый матч получать с нулем в графе "забитые".

51 мин – "Югра" отвечает остро, бросок с убойной дистанции проходит близко к штанге.

51 мин – Вишневский оказался на позиции центрфорварда, убежал 1 в 0 и начал перекладывать, но шайба свалилась с крюка.

49 мин – Стал счет уже разгромным, "Трактор" продолжает атаковать. Виталий Кравцов, кажется, что это был он, мог забросить очередную свою шайбу, но затянул с передачей.

Изменение счета: Трактор. 26. Виделль Линус. В равенстве.



48 мин – ДА! Гол засчитан! Записана шайба на Линуса Виделля, а Полыгалов и Угольников получают по 4 минуты.

Удаление. Югра. 13. Угольников Александр 4 мин. Грубость



Удаление. Трактор. 71. Полыгалов Игорь 4 мин. Грубость

48 мин – Драка! Игорь Полыгалов забил соперника, кулаками уложил на лед. Удаление обоюдное. Но в то же время шайба пересекла линию ворот, будет ли она засчитана?

46 мин – Комбинируют челябинцы в чужой зоне, вновь движение создает "молодое" четвертое звено.

44 мин – И еще атака "Югры", вновь Демченко выручает.

42 мин – Звено Рыбакова шло вперед, не дали до броска довести. А вот в ответной попытке Панов крайне остро угрожал, в упор дважды бил, но Демченко устоял!

41 мин – Стартовала заключительная двадцатиминутка. "Трактор" погнал в атаку, опасный бросок шел из левого круга вбрасывания, но Шарыченков шлемом выручил.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 15-17 ; Броски в створ: 5-9 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-5 ; Блокированные броски: 3-4 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 03:53-04:09 ; Штраф: 4-0



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин – Завершен второй период, счет остался прежним: 2:0 в пользу "Трактора".

39 мин – Кравцов шикарно разобрался с шайбой и вырезал ее на пятак, на Шарова. Как же здорово в ноябре и декабре смотрится четвертое звено имени Кравцова, Шарова и Кручинина.

38 мин – Третья попытка вновь без шайб. Как-то подзабыли челябинцы, что значит забивать в большинстве.

36 мин – Без проблем челябинцы закрепляются в зоне, начинают раскатывать шайбу и соперника. Бросков только не так много, как хотелось бы болельщикам.

35 мин – И еще 2 минуты для "Югры". "Трактор" в большинстве.

34 мин – "Югра" едва не поймала соперника на быстрой контратаке. Казалось, что Демченко уже отыгран, но он из ниоткуда возник и вытащил шайбу, казавшуюся "мертвой".

32 мин – Бородкин мощно зарядил после передачи Мамаева, Шарыченков отражает. А на подборе играет Сентюрин.

30 мин – Падает один из игроков "Югры" на лед, болельщики усмотрели там нарушение, но судьи молчат. Нитикин по ходу движения практически подсек конек соперника.

29 мин – Еще хороший выпад "Трактора", Рыбаков угрожал воротам.

27 мин – Опять "Трактор" не может воспользоваться численным преимуществом, выходит пятый игрок "Югры" на лед.

27 мин – Королев 1 в 0 выскочил, но не сумел укротить не самую сложную шайбу, и его накрыли. Досталось Никитину коленом в ухо, спас ворота самоотверженно.

26 мин – Гюнге с ползоны расстреливал ворота после передачи Щехуры, но Шарыченков успел выбросить руку. Двигался голкипер на противоходе и сумел спасти ворота.

Удаление. Югра. 5. Шулаков Виталий 2 мин. Выброс шайбы



25 мин – Удаление в матче. "Югра" наказана за выброс шайбы, вторая попытка для "Трактора" забить в большинстве.

23 мин – Кравцов подкараулил соперника и обокрал, а затем бросил. Шарыченков выручил "Югру", спас от третьей шайбы.

23 мин – Мамаев хорошо поперечную отдавал, заметен сегодня Данил на льду, активно идет в атаку.

22 мин – Сумел "Трактор" выдержать натиск, теперь начинает по чуть-чуть выбираться вперед.

21 мин – Возобновилась встреча, хозяева сразу ринулись вперед. Видимо, получили порцию мотивации в раздевалке и горят желанием отыграться.



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 19-28 ; Броски в створ: 12-13 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 4-15 ; Блокированные броски: 11-5 ; Силовые приемы: 1-3 ; Время в атаке: 02:39-05:07 ; Штраф: 22-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин – Еще момент у Рыбакова – Кокуева. Очень неплохо сегодня выглядит это обновленное звено.

20 мин – И снова Демченко спасает. Регулярно "Трактор" проваливается в обороне, очень многое позволяет сегодня "Югре".

19 мин – Основной защитник "Югры" наказан за разговоры, теперь "Трактору" нужно использовать такое преимущество.

Удаление. Югра. 52. Лекомцев Иван 20 мин. Дисциплинарный штраф до конца игры



18 мин – С метра югорчане бросали, но Демченко спас. А теперь удаление в игре. Хоккеист "Югры" получает матч-штраф. Лекомцев выбывает до конца встречи.

16 мин – А теперь Василия Демченко разбудили, чтобы не замерз. Среагировал голкипер, выручил в быстрой атаке "Югры".

16 мин – И еще хорошая атака! Пас от борта на центр, оттуда классно заряжал голкипер.

15 мин – Полыгалову не дали с центра бросить прицельно.

14 мин – "Трактор" продолжает атаковать. Пришел аппетит во время еды.

Изменение счета: Трактор. 45. Кокуев Семен ассистенты: 6. Никитин Никита, 10. Рыбаков Александр В. В равенстве.



13 мин – ГОООООООЛ! И еще забивает "Трактор"! С двух попыток Семен Кокуев запихал шайбу в ворота. С неудобной руки мимо голкипера бросил.

Изменение счета: Трактор. 55. Бэйлен Ник ассистенты: 38. Щехура Пол, 11. Гюнге Рихард. В равенстве.

13 мин – ГОООООООООЛ! "Трактор" роскошную быструю атаку провел с массой передач, а точку поставил Ник Бэйлен. Атакующий защитник с ползоны по центру точно бросил!

12 мин – Никитин от синей проверил Шарыченкова.

11 мин – Четвертое звено челябинцев очень цепко играет, сумели выцарапать шайбу и провести атаку. Кручинин рвался вперед с надеждой на отскок, но голкипер был надежен.

10 мин – Прсое броска Мамаева шайба отскочила к Бородкину, тот зарядил в свою очередь. Сентюрин на пятаке пытался добавить, но не удалось.

10 мин – Уже в равных составах соперники. Атаковал "Трактор" звеном легионеров. Рихард Гюнге смещался и бросал зряче в дальний угол – не попал.

8 мин – Больше минуты уже большинства позади, "Трактор" не может закрепиться в чужой зоне.

Удаление. Югра. 63. Полак Войтех 2 мин. Задержка клюшкой



7 мин – И первое удаление в матче, наказана "Югра". У "Трактора" неплохое большинство, но в игре с "Торпедо" челябинцы имели уйму шансов, но ни разу не воспользовались численным преимуществом.

6 мин – Везет сейчас "Трактору". После первого полуброска шайба от Демченко начала скакать перед воротами, а форвард "Югры" добавить не сумел.

5 мин – Гюнге с соперниках на плечах протащил шайбу и угрожал с неудобной руки. Счет пока прежний, Шарыченков справился.

3 мин – ОПАСНО! "Югра" имел роскошный момент, но Вася Демченко перекрыл угол после того, как Гайдеик замыкал передачу с фланга.

2 мин – Трибуны в Ханты-Мансийске практически пустые. Не готовы люди ходить на хоккей с такими результатами команды.

2 мин – Атакует "Трактор". Неплохой момент был у Щехуры по центру, но не решился Пол бросать.

1 мин – Виделль резал угол, сближался с Шарыченковым, но тот перекрыл все пространство ворот – некуда был бросать.

1 мин – Первое вбрасывание осталось за "Трактором", но сразу же проброс.

1 мин – Игра стартовала. Небольшие перемены в составе: Александр Черников опять не играет, его место занял Линус Виделль. Кроме того, Данил Губарев остался в запасе, его подменяет Сергей Сентюрин. Первый матч в сезоне для этого хоккеиста.

НАЧАЛСЯ ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Составы сегодняшних соперников:

Хозяева льда:





Гости:





Добрый день, уважаемые любители хоккея! "Трактор" отправился на двухматчевый выезд по маршруту Ханты-Мансийск – Астана. Сегодняшний соперник – "Югра" – в ноябре и конце октября не блистал: 9 поражений подряд, 1 набранное очко. "Трактор" обязан побеждать и, желательно, в основное время. Сдюжит ли – смотрите на ОТВ и "Первом областном".

