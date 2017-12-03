/ «Трактор» в гостях разгромил ханты-мансийскую «Югру» 3:0

Василий Демченко заработал «сухарь».

Сегодня челябинский «Трактор» начал короткую гостевую серию игрой против ханты-мансийской «Югры» и победил со счетом 3:0. Во встрече не принимали участие травмированный Александр Черников и Данил Губарев, место в воротах занял Василий Демченко.

Решающим оказался первый период, за стартовые двадцать минут отличились игроки «Трактора» Ник Бэйлен и Семен Кокуев. Они забили с разницей в 24 секунды. Первому ассистировали Рихард Гюнге и Пол Щехура, второй сделал гол сам. Во втором периоде ни одна из команд забросить не сумела, а вот в заключительном отрезке игры Линус Виделль установил окончательный счет – 3:0. Сразу после забитого гола у ворот «Югры» случилась драка, в которой Игорь Полыгалов оказался сильнее Алесандра Угольникова. За 5 минут до конца встречи хозяева льда сняли голкипера, но пользы это не принесло.

«Трактор» набирает 58 очков и делит 6-7 места с «Барысом». Свой следующий матч дружина Анвара Гатиятулина проведет как раз в Астане во вторник. Прямую трансляцию смотрите на «Первом областном», начало в 18:30.

«Югра» (Ханты-Мансийск) – «Трактор» (Челябинск) – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

0:1 – Бэйлен (Щехура, Гюнге) – 12:12 (5x5)

0:2 – Кокуев – 12:36 (5x5)

0:3 – Виделль (Якуценя) – 47:18 (5x5)

Вратари: Шарыченков – Демченко.