«Трактор» потерпел третье поражение подряд Челябинцы ничего не смогли противопоставить «Нефтехимику».



Счет голам в матче открыл Юусо Пуустинен. Финский легионер нижнекамской команды получил пас из-за ворот, после чего забросил гол, обыграв Александра Судницина. Далее, отличился Йоонас Няттинен. Игрок «Нефтехимика» подставил клюшку под летящую шайбу, и она рикошетом отскочила в ворота.



Следующего гола зрителям матча пришлось ждать до конца второго периода, когда Илья Аркалов, который уже ранее поучаствовал в одном из голов «Нефтехимика», бросил шайбу от синей линии с неудобной руки, сделав счет 3:0.



Отметим, на третий период место в воротах «Трактора» занял Василий Демченко. Челябинцы смогли забить единственную шайбу лишь в середине игрового отрезка когда Райан Стоа, после броска Александра Шинина, подправил игровой снаряд в ворота Андрея Макарова. В дальнейшем «черно-белые» пытались устроить штурм ворот нижнекамцев вшестером, однако упустили выход Йоонаса Няттинена и Микаэля Руохомы. Финские легионеры без труда установили окончательный счет в матче.



Следующую игру команда Алексея Тертышного проведет дома, в ледовой арене «Трактор», против московского «Спартака». Прямую трансляцию встречи сотрите на телеканале ОТВ и на сайте Со счетом 1:4 в пользу нижнекамского «Нефтехимика» закончилась встреча команды из Татарстана с челябинским «Трактором». Отметим, что это поражение стало третьим подряд для команды "черно-белых".Счет голам в матче открыл Юусо Пуустинен. Финский легионер нижнекамской команды получил пас из-за ворот, после чего забросил гол, обыграв Александра Судницина. Далее, отличился Йоонас Няттинен. Игрок «Нефтехимика» подставил клюшку под летящую шайбу, и она рикошетом отскочила в ворота.Следующего гола зрителям матча пришлось ждать до конца второго периода, когда Илья Аркалов, который уже ранее поучаствовал в одном из голов «Нефтехимика», бросил шайбу от синей линии с неудобной руки, сделав счет 3:0.Отметим, на третий период место в воротах «Трактора» занял Василий Демченко. Челябинцы смогли забить единственную шайбу лишь в середине игрового отрезка когда Райан Стоа, после броска Александра Шинина, подправил игровой снаряд в ворота Андрея Макарова. В дальнейшем «черно-белые» пытались устроить штурм ворот нижнекамцев вшестером, однако упустили выход Йоонаса Няттинена и Микаэля Руохомы. Финские легионеры без труда установили окончательный счет в матче.Следующую игру команда Алексея Тертышного проведет дома, в ледовой арене «Трактор», против московского «Спартака». Прямую трансляцию встречи сотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv Поделиться: Хоккей «Трактор» встретится с бывшим наставником Хоккей Егор Дугин пополнил состав «Трактора» Хоккей «Трактор» подписал контракт с Оскаром Бартулисом

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