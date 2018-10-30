/ КХЛ. «Трактор» попытается реабилитироваться за обидное поражение

Челябинцы встретятся с московским «Спартаком».

4:1



МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча: Броски: 44-66; Броски в створ: 21-41; Голы: 4-1; Вбрасывания: 19-45; Блокированные броски: 14-8; Силовые приемы: 20-17; Штраф: 8-12.



Статистика 3-го периода: Броски: 12-29; Броски в створ: 5-17; Голы: 0-0; Вбрасывания: 3-18; Блокированные броски: 6-2; Силовые приемы: 4-3; Штраф: 4-4.

ОКОНЧАНИЕ МАТЧА.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

60 мин - И вновь атака «Трактора», Марсель Шолохов бросал по воротам, шайба прошла рядом со штангой. А тем временем, болельщики пустили волну по трибунам, и аплодисментами встретили победу любимой команды.

59 мин - В атаке челябинцы. «Раскатали» оборону «черно-белые», но Игорь Полыгалов не попал по пустым воротам.

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин - И вновь большинство «Трактора». Челябинцы расставились в зоне, но удалось москвичам выбросит шайбу.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Спартак».

57 мин - Атака «Трактора». Шаров, пытался пройти с левого фланга, но не удалось. Но, зато удалось челябинцам заработать на себе еще одно удаление.

«СПАРТАК» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



56 мин - Атаки «Трактора» не увенчались успехом, а тем временем москвичи в полном составе.

55 мин - Мощнейший бросок низом Никиты Никитина и только штанга спасает москвичей от пятой шайбы.

УДАЛЕНИЕ. ЗА подножку, на 2 минуты удален Анатолий Никонцев, команда «Спартак».

54 мин - Атака «Трактора». Кокуев, отдает передачу на Желдакова, челябинский игрок бросал по воротам, но в игре Трушков. Затем, после остановки игры Марсель Шолохов наносил еще более опасный бросок, но не попал в ворота. Тем временем, удаление у москвичей.

53 мин - «Красно-белые» же стараются упростить игру в атаке, с помощью простых набросов на ворота и прямых атак с минимальным количеством передач.

52 мин - С упором на защиту сейчас играет «Трактор». Это проявляется в отсутствии риска и частых сменах.

51 мин - И вновь «Спартак» с шайбой, и вновь челябинцы нейтрализуют атаку. Затем Александр Холачев все-таки нанес бросок по владениям Демченко, но шайба ушла выше.

50 мин - В атаке «Спартак», но накрывает шайбу Семен Кокуев и переносит игры в среднюю.

49 мин - Обоюдоострые попытки начать атаку от обеих команд не приводят к успеху, однако затем, Мартин Ганзл с помощью броска низом потревожил Демченко, но он в игре.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



48 мин - Продолжают свои атаки игроки «Спартака», но удается челябинцам нейтрализация всех моментов. Тем временем, Семен Кокуев выходит из штрафного бокса.

47 мин - «Спартаковцы» в большинстве. Снова москвичи расставились в зоне. Бросок Энвера Лисина, на который успешно реагирует Василий Демченко.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты наказан Игорь Исаев, команда «Трактор».

46 мин - И вновь активнее «спартаковцы», и удается им заработать еще одно удаление на себе.

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



45 мин - Расставились «спартаковцы» в зоне. Александр Хохлачев сделал неприятный бросок, который принял на себя Никита Хлыстов.

44 мин - В зоне атаки москвичи. Подставлена клюшка, но шайба проходит рядом со штангой, а затем покидает зону челябинцев. Затем следует бросок, с котором Василий Демченко без труда справляется.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты удален Семен Кокуев, команда «Трактор».

43 мин - Позиционная атака от игроков «Спартака». Продолжительное время москвичи находились в зоне атака, и заработали удаление.

42 мин - В атаке «Спартак», бросок по воротам ликвидирован защитниками «Трактора». В ответ, Кравцов, с ходу бросал по воротам Трушкова, на месте голкипер москвичей.

41 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Спартака». Третий период начался.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика 2-го периода: Броски: 9-20; Броски в створ: 4-13; Голы: 1-1; Вбрасывания: 10-14; Блокированные броски: 5-3; Силовые приемы: 8-6; Штраф: 0-2.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин - С шайбой челябинцы. Игра проходит в средней зоне, затем следует неточная диагональ на Губарева, где хладнокровно выносит шайбу из зоны Трушков. В повторной атаке последовала передача на Энлунда, но зафиксировал шайбу Трушков.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.



39 мин - Райнан Стоа бросает из под защитника, Трушков в игре. Повторная атака челябинцев, и бросок Сентюрина вновь заставляет вратаря «спартаковцев» вступить в игру.

38 мин - Быстрая атака «Спартака». Хохлачев уходил по левому флангу, но потерял шайбу. В ответ, Кокуев и Губарев выходили 2 в 1, но последний отправил шайбу мимо. В средней ее вновь подобрал Хохлачев, нанес бросок по воротам Демченко, челябинский вратарь в игре.

37 мин - Входит в зону атаки Антон Глинки, но чуть отпускает шайбу и она уходит к игроку «Спартака», но так же быстро возвращается обратно к игрокам челябинской команды.

36 мин - Борьба у борта Трушкова остается за москвичами, но перехватывают игровой снаряд игроки «Трактора».

35 мин - Бросок в створ ворот от Ильи Зубова, шайба попадает прямо в живот Василию Демченко, вратарь фиксирует ее и останавливают встречу. После вбрасывания, шайба вышла из зоны защиты хозяев и Ник Бейлен бросал по воротам, но подставили защитники «Спартака» клюшку, после чего она ушла выше ворот.

34 мин - С шайбой «Спартак». Бросок и добивание от Максима Гончарова, на месте Демченко.

33 мин - Атака «Трактора». Бросок Полыгалова, шайба «просвистела» рядом со штангой.

32 мин - С шайбой игроки московской команды. Они зашли в зону, но ничего не дали им сделать челябинские защитники.

31 мин - Стоа, переводил на Энлунда, но помешали финскому игроку бросить. Затем, Егор Дугин пытался оставить шайбу в зоне, но судья зафиксировал пас рукой.

30 мин - После гола, «спартаковцы» пытались начать позиционное нападение, но упустили шайбу. Вперед убегал Семен Кокуев, но надежен вратарь москвичей Трушков.

29 мин - Ответ от москвичей. Хохлачев бросает по воротам Василия Демченко, вратарь надежен.

«СПАРТАК» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

28 мин - Челябинцы с шайбой, но не удается им закрепиться в зоне атаки, «Спартак» успешно отбрасывался некоторое время, но затем Антон Глинкин, броском с ходу, увеличивает преимущество «Трактора».

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты удален Каспарс Даугавиньш, команда «Спартак».

28 мин - После вбрасывания, игроки московского коллектива тут же пошли в атаку, но Каспарс Даугавиньш сфолил на игроке «Трактора», и поехал в «комнату для плохих парней».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Анатолий Никонцев, команда «Спартак».

27 мин - Игорь Полыгалов, отдал передачу на Кравцова, Виталий обвел нескольких игроков, но защитники «Спартака» надежны. В ответной атаке, Никонцев, подбирает оставленную партнером шайбу и «прошивает» Демченко.

26 мин - Ник Бейлен отдавал пас на Егора Дугина, но шайба вновь переходит к игрокам «Спартака», После борьбы в средней, она уходит на скамейку челябинцев.

25 мин - Заброс в зону от игроков «Спартака», но судья фиксирует проброс. Вбрасывание в средней выигрывают москвичи, после чего начинают расставляться в зоне. Бросок, Демченко в игре. Далее, Зубов бросает с неудобной руки, и вновь надежен Василий.

24 мин - Активный прессинг демонстрируют москвичи. Вход в зону через вброс, после чего игровой снаряд наконец-то переходит к «Трактору», но лайнсмен фиксирует «вне игры».

23 мин - Не получается у «Трактора» пока что выйти из зоны, пока что игроки «красно-белых» больше держат шайбу, и наносят броски с самых разных дистанций, на месте Демченко.

22 мин - «Спартак» с шайбой, Энвер Лисин бросал по воротам, Демченко на месте. После этого, Мартинг Ганзл, опасно выходил из-за угла, и тут Василию помогли защитники.

21 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Трактора». Второй период начался.

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ У «СПАРТАКА». Вместо Юлиуса Гудачека на лед выходит Александр Трушков



НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 23-17; Броски в створ: 12-11; Голы: 3-0; Вбрасывания: 6-13; Блокированные броски: 3-3; Силовые приемы: 8-8; Штраф: 4-6.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин - Наброс Марселя Шолохова, и Сентюрин боролся у ворот Гудачека, в игре защитники москвичей. После нескольких обоюдных уколов, звучит сирена об окончании первого периода.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин - «Спартаковцы» выиграли вбрасывание, однако челябинцы перехватывают шайбу. Игорь Полыгалов отдавал пас на другого Игоря, Исаева, последний бросал от синей линии, но Гудачек фиксирует шайбу в ловушке.

ГОЛ! Шайбу забросил Райан Стоа, команда «Трактор».

18 мин - Егор Дугин бросал низом, Гудачек в игре. После вбрасывания, Ник Бейлен красивым финтом обводит игрока москвичей , отдает пас на Дугина, но вновь Гудачек. Однако в повторной атаке, Райан Стоа, подставляет клюшку под наброс Бейлена и отправляет снаряд прямо под перекладину.

17 мин - С шайбой челябинцы. Пас в зону гостей, где ее подбирает игрок «Трактора», но после борьбы она уходит в среднюю.

ГОЛ! Шайбу забросил Игорь Полыгалов, команда «Трактор».

16 мин - Наброс Бейлена на Стоа. Подставлял последний клюшку на пятачке, Гудачек надежен. После вбрасывания, Кравцов, делает передачу на Полыгалова и последний увеличивает преимущество челябинцев.

15 мин - Очередное большинство в этой игре. Атака по левому флангу, но шайба завязла в борьбе у борта. Затем Бейлен получает шайбу, передает на Дугина, который бросает низом, снаряд идет мимо.

УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Мартиньш Карсумс, команда «Спартак».

«СПАРТАК» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



14 мин - Атака челябинцев. Игроки «Трактора» вошли в зону, где заработали на себе удаление.

13 мин - Борьба за шайбу в зоне челябинцев. Шайба у Никитиы Никитина, который разгоняет атаку. После этого, игроки «Трактора» расставились, но неточная передача и игровой снаряд уходит за пределы зоны гостей.

УДАЛЕНИЕ. За нарушение численного состава, командным штрафом наказана команда «Спартак».

«ТРАКТОР» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



12 мин - Калинин, бросал по воротам, Демченко снова в игре. Сейчас москвичи, из-за большинства, больше владеют шайбой. Холачев бросал по воротам, вновь надежен Демченко.

11 мин - Опасные броски от Кутейкина и Гончарова, справляется со всеми атаками Демченко. Шайба попадает в маску вратарю, судья останавливает встречу.



УДАЛЕНИЕ. За подножку, на 2 минуты удален Александр Рыбаков, команда «Трактор».

10 мин - Даугавиньш и Зубов нанесли несколько бросков по воротам Демченко, на месте вратарь «черно-белых». Тем временем, рефери оставляет челябинцев втроем против пятерых.

9 мин - В большинстве «спартаковцы», но шайба выходит из зоны хозяев. Бросок от Йонаса Энлунда, шайба ушла мимо.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника руками, на 2 минуты удален Григорий Желдаков, команда «Трактор».

8 мин - Челябинские хоккеисты в атаке. Борба у борта, после чего игровой снаряд покидает пределы зоны гостей, однако челябинцы подбирают ее, и Марсель Шолохов наносит бросок, Гудачек на месте.

«СПАРТАК» В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.



7 мин - Бросал Никита Никитин, на месте Гудачек. После вбрасывания, игроки москвичей отправляют шайбу прочь из своей зоны. После этого челябинцы не с первой попытки, но закрепились в зоне.

6 мин - Челябинцы в зоне, Бейлен бросал, шайба ушла выше ворот и покинула пределы площадки.

УДАЛЕНИЕ. За удар коленом на 2 минуты удален Руслан Педан, команда «Спартак».

5 мин - Москвичи с шайбой в зоне хозяев, однако челябинцы нейтрализуют угрозу у ворот. Шайба уходит в зону гостей, где судья фиксирует удаление.

4 мин - «Спартак» в атаке, но челябинцы активно прессингуют москвичей, впоследствии чего шайба уходит к челябинцам. «Спартак», в конечном итоге провел атаку, но Василий Демченко справился с броском.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Рыбаков.

3 мин - Опасная атака у ворот Гудачека и Александр Рыбаков, с добивания, открывает счет в матче!

2 мин - «Трактор» вновь попробовал провести атаку, челябинцы расставились в зоне, но до ворот Гудачека шайба не дошла.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Спартака». Матч начался. Тут же москвичи пошли в атаку, но лайнсмен зафиксировал офсайд. После вбрасывания, челябинцы пошли в атаку, где шайба, после борьбы у борта ушла к москвича. «Спартаковцы», в свою очередь, провели опасную вылазку к воротам Демченко.

НАЧАЛО МАТЧА.



Команды выходя на лед, сейчас прозвучит гимн российской федерации, после чего и начнется игра. Перед гимном, под своды арены поднимают именной стяг Геннадия Игонникова.

А вот и составы команд на сегодняшний матч. Отметим, что на последнем рубеже у хозяев сегодня встанет Василий Демченко. 94-й номер челябинцев не выходил в старте с матча против «Северстали». Также, в основе «черно-белых» первый матч проведет новичок команды Егор Дугин.

У москвичей же сегодня «в раме» их основной голкипер, Юлиус Гудачек. Кроме того, особое внимание стоит уделить Александру Хохлачеву и Андрею Кутейкину, которые набрали больше всех очков в составе «Спартака», а также имеют самые положительные показатели «плюс/минус».









Добрый день, уважаемый читатели сайта 1obl.ru! Сегодня, 30 октября, челябинский «Трактор» проведет последнюю игру в этом месяце. В соперниках у «черно-белых» - московский «Спартак». Отметим, что команды уже встречались в этом сезоне, и тогда, 19 сентября, успех, со счетом 6:0 праздновали москвичи. С тех пор обе команды сменили своих наставников, однако тот матч до сих пор остался в памяти как игроков, так и болельщиков обоих коллективов.

