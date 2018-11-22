/ КХЛ. Вторая встреча «Трактора» с нижнекамским «Нефтехимиком»

Челябинцы попытаются реабилитироваться за поражение в Нижнекамске.

1:1

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

СУДЬЯ ОТМЕНЯЕТ ГОЛ! Арбитры встречи посчитали, что Райан Стоа подыграл себе ногой во время взятия ворот, чего по правилам делать нельзя

Однако, тренерский штаб «Нефтехимика» решил взять тренерский запрос. Судьи отправились смотреть правильность взятие ворот гостей

20 мин — НА ПОСЛЕДНИХ СЕКУНДАХ ПЕРИОДА! НИК БЕЙЛЕН, МОЩНЫМ БРОСКОМ ОТ СИНЕЙ ЛИНИИ ЗАРЯЖАЕТ ПО ВОРОТАМ. ШАЙБА ОТ КОНЬКА РАЙАНА СТОА ОТСКАКИВАЕТ В СЕТКУ И СЧЕТ СТАНОВИТСЯ 2:1 В ПОЛЬЗУ «ТРАКТОРА».

УДАЛЕНИЕ. За удар в голову, малым и 10-минутным дисциплинарным штрафом наказан Ильдар Шикстадаров, команда «Нефтехимик».

20 мин — Активно играют хоккеисты «Трактора» в зоне гостей. Передача от Дугина в уентр на Александра Шарова, но следует потеря. Правда не получилась атака гостей, поскуольку Ильдар Шикстадаров нарушает правила.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — «Трактор» начинает атаку. Еще один бросок с дальней дистанции от Егора Дугина, но шайба ушла выше ворот. В ответ гости, совершили вылазку к владениям Демченко, и вынудили нашего вратаря прижать зафиксировать шайбу в ловушку.

18 мин — Потерю в средней зоне совершают хозяева. Эмиль Галимов, перехватывает шайбу, проходит по центру и бросает в створ. Демченко вновь в игре.

17 мин — Теперь уже «Трактор» играет в позиционной атаке, Никита Никтин, бросал от синей линии, но шайба ушла мимо ворот.

16 мин — Игра в зоне «Трактора». Наброс в направлении Бикмуллина, защитники челябинцев на месте.

15 мин — Быструю атаку пытались начать гости, но шайба запуталась в игроках у синей линии, и в конечном итоге досталась хозяевам.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу заросил Рафаэль Бикмуллин, команда «Нефтехимик».

14 мин — Бросок Рафаэля Бикмуллина ссиней линии и счет становится 1:1.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

13 мин — Продолжается большинство гостей. Бросок по воротам, Демченко на месте. После вбрасывания, шайба выходит из зоны.

12 мин — Позиционное наппадение нижнекамцев, но шайба выходит из зоны. Однако гости вновь входят в зону, и создают серию опасных моментов, но надежны хозяева площадки.

УДАЛЕНИЕ. За толчок соперника клюшкой, на 2 минуты наказан Григорий Желдаков, команда «Трактор».

11 мин — Наброс на ворота Ежова, шайба идет выше ворот. Далее, игроки «Нефтехимика» начали своб атаку. Более того, гости заработали удаление, и сейчас пытаются реализовать отложенный штраф.

10 мин — Ник Бэйлен отдавал передачу, но шайба от клюшки игрока гостей ушла за пределы площадки.

9 мин — «Трактор» в атаке. Бросок Дугина низом, шайба проходит рядом со штангой.

8 мин — Борьба у лицевго борта гостей остается за нижнекамцами. Снова гости попытались расположиться в зоне атаки, но пока все их усилия безуспешны.

7 мин — Поддавили игроки «Нефтехимика» челябинцев. Брынцев бросал по воротам, шайба ушла в угол площадки, откуда ее выбросили из зоны игроки «Трактора».

6 мин — Гости в атаке, но защита челябинцев пока что действует надежно.

5 мин — Нижнекамцы пытаются начать атаку. Алексей Волгин, входит в зону хозяев по центру, шайба прилетает прямо в ловушку Василию Демченко.

ГОЛ! Шайбу забросил Кристиан Томас, команда «Трактор».

4 мин — БРОСОК ЭНЛУНДА, И КРИСТИАН ТОМАС, НА ДОБИВАНИИ, ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ В МАТЧЕ!

3 мин — Марсель Шолохов, проходит по центру, его цепляет игрок гостей, но судейский свисток молчит. Публика реагирует на спорный момент свистом.

2 мин — «Нефтехимик» попытался начать атаку, но хозяева площадки тут же перехватили ее ви попытались начать свою атаку. Пока игра проходит без опасных моментов.

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают игрок «Трактора». Матч начался. Опасный выход Райана Стоа, бросок с неудобной, вратарь гостей в игре.

НАЧАЛО МАТЧА.

ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ МАТЧА.

А вот и составы команд на игру. И первое, что хочется отметить — возвращение в строй Василия Демченко! Основной вратарь челябинцев пропустил две игры из-за микротравмы, но теперь Василий вернулся в строй. Также отметим возвращение Йонаса Энлунда, который также пропустил игру с казанским «Ак Барсом». Оба игрока очень пригодятся «черно-белым», которые испытывают кадровые трудности на протяжении всего сезона.

У «Нефтехимика» выделим, как это ни странно, отсутствующего игрока. В грозной первой пятерке нижнекамцев сегодня не будет Йоонаса Няттинена, который получил матч-штраф за подножку в прошлой игре против «Автомобилиста». Тем не менее, гости, и без одного из свои лидеров, представляют опасность, в первую очередь благодаря своей организованности и неуступчивости. Можно сказать, что «Нефтехимик» по характеру очень похож на своего наставника Андрея Назарова.

«Нефтехимик»:

Вратари: Ежов — Коротаев;

Первая пятерка: Галимов — Тимашов; Руохоммаа — Пуустинен — Полашек;

Вторая пятерка: Падакин — Мусин; Нестрашил — Хайруллин — Брынцев;

Третья пятерка: Шафигуллин — Волгин; Куликов — Бикмуллин — Шарипзянов;

Четвертая пятерка: Шиксатдаров — Шарифьянов; Аркалов — Здунов — Семенов;

Добрый вечер всем любителям хоккея! Сегодня, 22 ноября, «Трактор» продолжит серию домашних матчей. И вновь, челябинцы сыграют с командой из Татарстана, но на этот раз это будет нижнекамский «Нефтехимик». Команды уже встречались в текущем регулярном чемпионате 27 октября, и тогда победу со счетом 4:1 одержали подопечные Андрея Назарова.

Кроме того, болельщики обеих команд помнят прошлогодний плей-офф, когда каждый матч между «Трактором» и «Нефтехимиком» был подобен битве с большим количеством драк, силовых приемов и жесткой игры.