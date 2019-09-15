«Трактор» постарается во второй раз одолеть «Куньлунь Ред Стар»

В китайском Шэнчжене состоится второй матч между командами.

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Сегодня, 15 сентября, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 в китайском городе Шэнчжень состоится второй матч межу пекинским «Куньлунь Ред Стар» и челябинским «Трактором».

Напомним, первая игра между этими командами, которая состоялась 14 сентября, завершилась со счетом 1:2 в пользу «Трактора».

Отметим, что на данный момент «черно-белые» набрали 9 очков в семи проведенных матчах. Благодаря этому результату челябинцы оказались на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. А защитник «Трактора» Ессе Виртанен — лучший в КХЛ по показателям «плюс/минус» (+8). Не отстают и его партнеры по команде: Томаш Гика, Лукаш Седлак и Сергей Терещенко, у которых показатель +6.

Что покажет эта игра? Какие новые вершины смогут покорить челябинские игроки? Сегодня в 12:00 по челябинскому времени присоединяйтесь к онлайн-трансляции матча между «Куньлунем» и «Трактором» на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. А если вы не сможете посмотреть игру, то наш сайт будет вести текстовый онлайн встречи.