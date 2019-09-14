«Трактор» одолел китайский «Куньлунь Ред Стар»

Первый матч в Шэнчьжене завершился победой челябинцев

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Сегодня, 14 сентября, состоялся первый из двух запланированных матчей между челябинским «Трактором» и пекинским «Куньлунь Ред Стар». И можно отметить, что проблемы этих двух команд были обусловлены не только транспортными проблемами челябинцев. Во время самого матча Василий Демченко, защищая свои владения от бросков «Куньлуня», несколько раз сносил ворота, а вот поставить их на место было довольно проблематично дли персонала арены в Шенчьжене.

Касательно самой игры, то в первой половине первого периода активнее смотрелся «Куньлунь». Это не удивительно, ведь игра проходила на их площадке, и «Трактору» пришлось осваиваться на непривычном для себя льду. Но уже во второй половине стартового отрезка челябинцы «проснулись» и начали действовать гораздо активнее. Большое количество бросков по воротам со стороны обеих команд не оставляли без работы и голкиперов. Но реализован был лишь один бросок. За 2 минуты до конца первой двадцатиминутки Томаш Гика и Лукаш Седлак неплохо поборолись за шайбу у борта в зоне соперника. И выиграв эту борьбу, Седлак передал шайбу подоспевшему Эндрю Кейлофу и тот сразу бросил ее в ворота Джереми Смита. Команды ушли на перерыв со счетом 0:1 в пользу челябинцев.

А вот во втором отрезке «Трактор» был заметно активнее. И довольно дисциплинированно играли челябинские игроки. По итогу двух периодов ни одной минуты штрафа «черно-белые» не получали. И вновь в конце периода был заброшен быстрый гол. От рикошета шайбу забросил Ессе Виртанен. Команды ушли на второй перерыв со счетом 0:2 в пользу челябинского «Трактора».

В начале третьего периода Лукаш Седлак получил двухминутный штраф за задержку соперника. И довольно активны были обе команды, но не получалось задержаться в зоне соперника. Также за две минуты до конца третьего периода тренерский штаб «Куньлуня» снял вратаря и вывел на лед шестого полевого игрока. И этот ход дал результаты. За 17 секунд до конца основного времени Спенсер Фу отыграл одну шайбу, забил так называемый «гол престижа». Но сравнять счет китайские игроки не смогли. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу челябинского «Трактора».

Следующую игру «Трактор» вновь проведет с «Куньлунем». Она состоится завтра, 15 сентября, в Шэнчжене. И наш сайт вновь будет вести текстовый онлайн встречи, а саму трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Начало матча в 12:00 по челябинскому времени.