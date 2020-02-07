4 гола до клубного рекорда: Лукаш Седлак рассказал о своей статистике в «Тракторе»

Он поделился этим в программе «Весь спорт» на телеканале ОТВ.

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Чешский форвард «Трактора» Лукаш Седлак прибыл в расположение челябинцев перед сезоном 2019/20. Это его первый клуб КХЛ, до этого он играл в НХЛ за команду «Коламбус Блю Джекетс».

И уже за довольно короткий срок Лукаш может побить клубный рекорд по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате. На данный момент он принадлежит Евгению Скачкову, забросившему в сезоне 2009/10 22 шайбы. У Лукаша в активе уже 19 шайб (и ещё 15 результативных передач). Также у «Трактора» впереди ещё несколько игр до конца «регулярки». Лукаш рассказал программе «Весь спорт», что ему приятно будет вписать себя в историю, но он отметил, что для него важнее командный результат, нежели личная статистика.

«Моя статистика — заслуга партнёров, которые делают мне передачи, и получается забивать. Все ребята в нашей команде — большое подспорье для меня. Отмечу, что начало сезона выдалось достаточно хорошим, потом случилась травма, и в какой-то период я забивал не так много. Также, возможно, забивай я раньше побольше шайб, то сейчас была бы совершенно другая ситуация. И персональная статистика значит для меня не так много. Я бы с радостью обменял пару забитых голов на победу команды», — поделился Лукаш Седлак.

Также все, кто даже немного следит за играми «Трактора», отмечают, что забивать у этого всегда улыбающегося форварда лучше всего получается на пятачке ворот. И Лукаш отметил, что он почти каждую тренировку отрабатывает этот бросок с партнёрами по команде.

«У каждого хоккеиста свой стиль игры. Мне нравится забивать с этой точки. В последние годы у меня это получается. В принципе все остаются на льду после основной тренировки для отработки того или иного навыка. Я, как правило, прошу остаться Ника Бэйлена, чтобы потренировать бросок с отскоком», — рассказал нападающий «Трактора».

О том, чем КХЛ, по мнению Лукаша Седлака, отличается от НХЛ, понравилась ли ему русская кухня, а также о том, почему возлюбленная хоккеиста находится не с ним рядом, и как он реагирует на фанатов «Трактора», вы можете узнать в программе «Весь спорт», которая выйдет в субботу, 8 февраля, в 21:10 на телеканале ОТВ.