Текстовая трансляция матча между «Трактором» и рижским «Динамо»

Как справятся подопечные Петериса Скудры на этот раз?

3:4

КОНЕЦ МАТЧА

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 64-32; Броски в створ: 25-21; Голы: 3-4; Вбрасывания: 27-35; Блокированные броски: 4-24; Силовые приемы: 15-18; Время в атаке: 17:32-08:22; Штраф: 12-14.

Статистика 3-го периода: Броски: 26-3; Броски в створ: 12-1; Голы: 2-0; Вбрасывания: 7-13; Блокированные броски: 1-10; Силовые приемы: 3-5; Время в атаке: 07:14-02:06; Штраф: 6-8.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, блокировка, 2 мин.

60 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

«Трактор» берет тайм-аут

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

60 мин — Абсолютно без бросков. «Сушат» счет «Динамо».

59 мин — Закрепились рижане в зоне «Трактора». Но пока без бросков.

58 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф, удар соперника клюшкой, 2 мин.

58 мин — Стараются челябинцы задержаться в чужой зоне. И зарабатывают удаление.

57 мин — Пас Кручинина на Седлака — щитком отбил шайбу Макаров.

«Динамо» берет тайм-аут

56 мин — Ярослав Косов бросил выше ворот.

56 мин — Долгий розыгрыш шайбы в зоне рижского «Динамо».

55 мин — Отлично перехватил у соперников шайбу Руслан Карлин.

54 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

54 мин — Смогли дважды выбросить шайбу из своей зоны рижане.

53 мин — Бросал Виртанен — рикошетит шайба от игроков.

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №79 Виталий Павлов, выброс шайбы, 2 мин.

53 мин — Выход один на один у Кручинина не получается. И рижане из-за эмоций получают удаление за выброс шайбы.

52 мин — Кейлоф опасно угрожал воротам Макарова, но в отскок пошла шайба.

51 мин — Пас на Косова не получился, ушла шайба в угол.

50 мин — Определенно, по-другому стала чувствоваться игра «Трактора». Закрепились в зоне соперника челябинцы.

49 мин — Завелись трибуны. Гонят команду, сократившую разрыв в счете до минимума. И это действует. Активизировались игроки «Трактора»

48 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Поздравляем Томаша Гику с заслуженным хет-триком!



48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№91 Эндрю Кейлоф, №97 Ярослав Косов)

48 мин — Макаров очень сильно спасает свою команду. Не смогли забросить челябинцы шайбу в ворота.

47 мин — Очень долго начинают атаку челябинцы.

47 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №79 Виталий Павлов , подножка, 2 мин.

47 мин — Пытался бросить от синей Дмитрий Калинин, но мимо ворот.

46 мин — Набрасывал Юрий Сергиенко. Неудачно.

46 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — Бросал Карлин, затем Меньшиков, далее Тертышный. Но разряжает обстановку Андрей Макаров, забирая шайбу в ловушку.

44 мин — не дали рижские защитники бросить Лукашу Седлаку. Уронили его игроки.

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №97, Ярослав Косов, симуляция, 2 мин

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №9 Картер Эштон, задержка соперника клюшкой, 2 мин

43 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№5 Артем Бородкин, №11 Лукаш Седлак)

43 мин — Хороший момент был у Лукаша Седлака, но попала шайба в защитника и ушла она за ворота.

42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

42 мин — Удается челябинцам выбросить шайбу из своей зоны.

41 мин — Бросок совершал игрок «Динамо» — ушла шайба выше ворот.

41 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после 2-х периодов: Броски: 38-29; Броски в створ: 13-20; Голы: 1-4; Вбрасывания: 20-22; Блокированные броски: 3-14; Силовые приемы: 12-13; Время в атаке: 10:18-06:16; Штраф: 6-6.

Статистика 2-го периода: Броски: 15-19; Броски в створ: 8-13; Голы: 1-3; Вбрасывания: 11-14; Блокированные броски: 2-5; Силовые приемы: 6-6; Время в атаке: 04:10-04:19; Штраф: 6-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

40 мин — Бросок от Карпухина попадает в Александра Шарова.

40 мин — Наброс в исполнении Кручинина — выше ворот.

39 мин — Бросок в створ с правого фланга не удается у Кручинина — в игре Андрей Макаров.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №81 Колтон Гиллис, задержка соперника, 2 мин.

39 мин — «Трактор» пытается реализовать отложенный штраф.

37 мин — Бросок старался нападающий «Динамо». Был он заблокирован Федотовым.

36 мин — «Трактор»старается идти вперед. Но заметно, что эта четвертая шайба подкосила челябинцев.

36 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №10 Лаурис Дарзиньш (№88 Брэндон Макмиллан)

35 мин — Федотов дважды спасает свои ворота!

35 мин — Рядом со штангой проходит шайба после броска игрока «Динамо».

34 мин — Смогли выбросить шайбу из своей зоны челябинцы. Игра полностью переместилась в зону «Динамо».

34 мин — Первый бросок блокируется Федотовым.

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №5 Артем Бородкин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

34 мин — Заряжал Калинин — шайба попала в одного из игроков «Динамо».

33 мин — Томаш Гика из ничего пытался вновь забить шайбу, но в этот раз не удалось это сделать.



32 мин — Шаров пытался делать бросок по воротам Макарова, но не дали ему совершить это защитники.

31 мин — Вновь было активно четвертое звено «Трактора». Никита Тертышный упорно лезет на ворота «Динамо».

«Трактор» заменил вратаря. Ворота вместо Василия Демченко защищает Иван Федотов.

30 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №10 Лаурис Дарзиньш (№73 Оркарс Бартулис, №88 Брэндон МакМиллан)

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

29 мин — Борьба продолжается в зоне «Трактора».

28 мин — С неудобной пытался бросить в ворота «Динамо» Гришаков, но не дают ему это сделать игроки обороны рижан.

26 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №79 Виталий Павлов (№25 Андрис Джериньш, №97 Робертс Липсбергс)

25 мин — Калинин делал отличную передачу на Шолохова, который был прямиком у пустого угла ворот рижан, но соскочила шайба с крюка форварда.

24 мин — Хорошая борьба за шайбу у борта.

23 мин — Гика с пятачка отправляет шайбу в дальний угол под щитком голкипера!

23 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика

23 мин — Немного опасно было у ворот Демченко, но вовремя закрыл ловушкой шайбу челябинский вратарь.

22 мин — Не дают защитники «Трактора» добраться до своих ворот соперникам.

21 мин — Виртанен заряжает — Макаров в игре.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 23-10; Броски в створ: 5-7; Голы: 0-1; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 1-9; Силовые приемы: 6-7; Время в атаке: 06:08-01:57; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Не позволили Кейлофу сделать передачу на партнеров и вышла шайба из зоны.

20 мин — Здорово обыгрывал челябинцев Лаурис Дарзиньш, но это было не очень опасно для Василия Демченко.

19 мин — Шаров делал передачу по борту, поэтому за шайбу завязалась борьба.

18 мин — Немного опасный момент создают рижане около ворот Демченко.

17 мин — В очередной раз очень хорошо сработала оборона рижского «Динамо». Блокировали броски челябинцев, не давай шайбе пролететь в ворота.

17 мин — Никита Тертышный активно действовал на льду, уведя шайбу от своих ворот и забросив ее в чужую зону. Бурлит молодая кровь.

16 мин — Бросали игроки «Динамо» по воротам «черно-белых» — шайба в ловушке Демченко.

16 мин — Старались ответить своим голом Кручинин и Калинин, но неудачно.

15 мин — Игроки «Динамо» неплохо разыграли шайбу в зоне челябинцев и закономерно положили гол в ворота Демченко.

15 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №88 Брэндон МакМиллан (№10 Лаурис Дарзиньш, №32 Бен Маршалл)

14 мин — Пока без бросков по воротам обеих команд. Много раскатываются игроки.

13 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Вновь выброшена шайба. Не удается реализовать и это численное большинство.

13 мин — Пока без бросков, разыгрывают комбинацию игроки «Трактора».

12 мин — Не попал по шайбе Кручинин и вышла она из зоны «Динамо».

11 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №9 Эштон Картер, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

11 мин — Свалили Виталия Меньшикова прямиком у ворот «Динамо», тем самым, заработав удаление.

10 мин — Пока контроль шайбы преимущественно за «Трактором». Стараются вытеснить игру из своей зоны игроки «Динамо», но тщетно.

9 мин — Бросал по воротам соперника Эндрю Кейлоф, но слишком высоко и неточно.

Василий Демченко проводит 200-ый матч в КХЛ! Поздравляем!

8 мин — Очень опасно! Состоялся бросок по воротам «Трактора», но быстрее прозвучал свисток арбитра.

8 мин — Опасно было с точки вбрасывания для ворот Демченко. Спас сетку Василий от щелчка форварда «Динамо».

7 мин — Пока команды играют преимущественно в средней зоне.

6 мин — Тяжеловато выглядят на льду игроки рижского «Динамо». Но это не мешает им закрепляться в хоне «Трактора», пусть и не надолго.

5 мин — Бросок в дальний делал Брэндон МакМиллан, но неудачно — отбил этот бросок Демченко.

5 мин — Немного опасно было у ворот «Трактора». Закрыл угол Демченко.

4 мин — Передачу сделал Седлак на Гику, но что-то не задалось у форварда «Трактора» с броском.

3 мин — Смело действовал у чужих ворот Дмитрий Калинин, но не получается немного у капитана челябинцев.

3 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

2 мин — Бросал Андрей Попов низом, но немного мимо створа ворот.

1 мин — Закрепились «черно-белые» в чужой игровой зоне, но ненадолго потеряли преимущество.

1 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №10 Лаурис Дарзиньш, симуляция, 2 мин.

1 мин — Вбрасывание за гостями льда. И сразу первая остановка в атче дает удаление.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

На арене во всю идет предматчевое шоу. Совсем скоро команды выйдут на лед, где прозвучат государственные гимны и состоится стартовое вбрасывание.

А вот и стартовые составы играющих команд:

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад приветствовать вас на заключительном матче этой домашней серии «Трактора». Сегодня, 14 октября, соперником «черно-белых» становится рижское «Динамо».

И на данный момент эта команда — аутсайдер КХЛ. ЗА 16 игр у них всего 8 очков за 16 игр. У «Трактора» дела гораздо лучше: 18 очков за 19 игр. Но наблюдаются большие проблемы в игре, в том числе и с реализацией большинства. На данный момент челябинцы являются предпоследними по реализации большинства среди всех команд Лиги.

Но и у соперника не все в порядке. Совсем недавно «Динамо» из Риги потерпели досадные поражения: сначала проиграли 0:7 «Авангарду», а затем и ЦСКА выиграл у них со счетом 6:1.

«Трактор» же по чемпионату идет неровно, но с каждой игровой серии стабильно привозит себе в копилку очки.

Что же даст сегодняшний матч? Смогут ли челябинцы одолеть рижское «Динамо»? Или же игроки из Риги совершат что-то вроде камбэка?

Узнаем вместе! Начало игры в 19:00.