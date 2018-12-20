Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.11 +0.36 76.47 +0.69
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Шестая победа в семи мачтах: «Трактор» вошел в плей-офф

Шестая победа в семи мачтах: «Трактор» вошел в плей-офф

Челябинская команда переиграла «Торпедо» и продлила победную серию.
сегодня в 08:35
  |  Хоккей

«Трактор» обыграл «Торпедо» и одержал шестую победу в последних семи матчах. Подопечные Алексея Тертышного не проигрывают уже на протяжении трех игр подряд.

Матч «Трактора» и «Торпедо» продлился до овертайма, однако челябинцы на протяжении всей игры всей игры вели в счете. На 19-й минуте первого периода гол забросил Кристиан Томас. Для канадского легионера «черно-белых» эта шайба стала третьей в текущем чемпионате. Форвард играет в составе «Трактора» с начала ноября текущего года.

«Торпедо» сумело отыграться только во втором периоде, усилиями Энди Мила реализовав удаление Александра Шарова. Команды к этому моменту играли 5 на 3. Чтобы забить гол, нижегородцам потребовалось всего несколько секунд.

В третьем периоде «Трактор» вновь вышел вперед. Отличился защитник Ник Бэйлен, который подкараулил отскок от вратаря «Торпедо» Станислава Галимова, и броском в пустой угол ворот сделал счет 2:1 в пользу челябинцев.

Затем в игре случился неприятный инцидент. Защитник «Трактора» Евгений Рясенский применил силовой прием на игроке хозяев Владимире Галузине, после чего тот оказался на льду. Завязалась драка, после которой судьи выписали игроку «черно-белых» большой и дисциплинарный штрафы до конца игры за атаку в область головы и шеи. Кроме того, за грубость были наказаны защитник «Трактора» Алексей Петров и форвард «Торпедо» Денис Баранцев.

«Торпедо» играло в большинстве целых 5 минут. Ближе к концу штрафного времени легионер нижегородцев Роберт Саболич получил пас от партнера по команде, переиграл в ближнем бою Василия Демченко и буквально «с мясом» затащил шайбу в ворота

Таким образом встреча перешла в овертайм, где челябинцам удалось создать несколько острых моментов подряд. Завершил встречу молодой защитник «Трактора» Илья Карпухин. Игрок перехватил шайбу в средней зоне, выкатился один в ноль со Станиславом Галимовым и не оставил последнему шансов, установив окончательный счет в матче. 3:2, победа «Трактора».

Итоги игры после матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный. Специалист отметил, что матч получился тяжелым, особенно для тех, кто играл в меньшинстве и поблагодарил своих игроков за итоговый результат.

Хороший получился матч, тяжелый. Хочу поблагодарить ребят за игру, хочу поздравить их с победой. В отдельности спасибо нашим ребятам, которые выходили в меньшинстве. Мы хоть и пропустили, но они молодцы. Также сегодня очень хорошо сыграло большинство. Мы очень рады этой победе. — цитирует Алексея Тертышного пресс-служба «Трактора».

Следующий матч «Трактор» проведет в пятницу, 21 декабря, в Казани, против «Ак Барса». Начало матча запланировано на 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция противостояния.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) 2:3

(0:1, 1:0, 1:1)

Голы:

18:19. Кристиан Томас, «Трактор», 0:1

31:42. Энди Мил, «Торпедо», 1:1

53:14. Ник Бэйлен, «Трактор», 1:2

57:48. Роберт Саболич, «Торпедо», 2:2

61:22. Илья Карпухин, «Трактор», 2:3

Видео голов и лучших моментов игры:

Хоккей
КХЛ. «Трактор» в Нижнем Новогороде играет против «Торпедо»
вчера в 20:50
КХЛ. «Трактор» в Нижнем Новогороде играет против «Торпедо»
Общество
Легендарному хоккеисту «Трактора» Николаю Макарову исполнилось 70 лет
вчера в 19:05
Легендарному хоккеисту «Трактора» Николаю Макарову исполнилось 70 лет
Хоккей
«Трактор» попытается взять реванш у «Торпедо» за домашнее поражение
вчера в 11:41
«Трактор» попытается взять реванш у «Торпедо» за домашнее поражение
Хоккей
«Тяжелый получился матч». «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик»
18.12.2018
«Тяжелый получился матч». «Трактор» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Происшествия
Водитель-бесправник погиб в ДТП в Чебаркуле
сегодня в 15:17
Водитель-бесправник погиб в ДТП в Чебаркуле
Общество
Челябинская елка вошла в 20-ку самых высоких в России
сегодня в 15:04
Челябинская елка вошла в 20-ку самых высоких в России
Общество
Почти 1000 пожарных извещателей установили в домах южноуральцев за год
сегодня в 14:59
Почти 1000 пожарных извещателей установили в домах южноуральцев за год
Общество
Россияне предпочитают гостить у Деда Мороза, а не у Санта-Клауса
сегодня в 14:06
Россияне предпочитают гостить у Деда Мороза, а не у Санта-Клауса
Происшествия
17-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
сегодня в 13:59
17-летнюю девушку разыскивают на Южном Урале
Общество
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
сегодня в 13:50
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
Хоккей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
сегодня в 12:56
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Ак Барс» в серии буллитов
Общество
Все службы региона в праздники будут работать круглосуточно
сегодня в 11:42
Все службы региона в праздники будут работать круглосуточно
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6