/ Шестая победа в семи мачтах: «Трактор» вошел в плей-офф

Челябинская команда переиграла «Торпедо» и продлила победную серию.

«Трактор» обыграл «Торпедо» и одержал шестую победу в последних семи матчах. Подопечные Алексея Тертышного не проигрывают уже на протяжении трех игр подряд.

Матч «Трактора» и «Торпедо» продлился до овертайма, однако челябинцы на протяжении всей игры всей игры вели в счете. На 19-й минуте первого периода гол забросил Кристиан Томас. Для канадского легионера «черно-белых» эта шайба стала третьей в текущем чемпионате. Форвард играет в составе «Трактора» с начала ноября текущего года.

«Торпедо» сумело отыграться только во втором периоде, усилиями Энди Мила реализовав удаление Александра Шарова. Команды к этому моменту играли 5 на 3. Чтобы забить гол, нижегородцам потребовалось всего несколько секунд.

В третьем периоде «Трактор» вновь вышел вперед. Отличился защитник Ник Бэйлен, который подкараулил отскок от вратаря «Торпедо» Станислава Галимова, и броском в пустой угол ворот сделал счет 2:1 в пользу челябинцев.

Затем в игре случился неприятный инцидент. Защитник «Трактора» Евгений Рясенский применил силовой прием на игроке хозяев Владимире Галузине, после чего тот оказался на льду. Завязалась драка, после которой судьи выписали игроку «черно-белых» большой и дисциплинарный штрафы до конца игры за атаку в область головы и шеи. Кроме того, за грубость были наказаны защитник «Трактора» Алексей Петров и форвард «Торпедо» Денис Баранцев.

«Торпедо» играло в большинстве целых 5 минут. Ближе к концу штрафного времени легионер нижегородцев Роберт Саболич получил пас от партнера по команде, переиграл в ближнем бою Василия Демченко и буквально «с мясом» затащил шайбу в ворота

Таким образом встреча перешла в овертайм, где челябинцам удалось создать несколько острых моментов подряд. Завершил встречу молодой защитник «Трактора» Илья Карпухин. Игрок перехватил шайбу в средней зоне, выкатился один в ноль со Станиславом Галимовым и не оставил последнему шансов, установив окончательный счет в матче. 3:2, победа «Трактора».

Итоги игры после матча подвел исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный. Специалист отметил, что матч получился тяжелым, особенно для тех, кто играл в меньшинстве и поблагодарил своих игроков за итоговый результат.

Хороший получился матч, тяжелый. Хочу поблагодарить ребят за игру, хочу поздравить их с победой. В отдельности спасибо нашим ребятам, которые выходили в меньшинстве. Мы хоть и пропустили, но они молодцы. Также сегодня очень хорошо сыграло большинство. Мы очень рады этой победе. — цитирует Алексея Тертышного пресс-служба «Трактора».

Следующий матч «Трактор» проведет в пятницу, 21 декабря, в Казани, против «Ак Барса». Начало матча запланировано на 21:00 по челябинскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей «Первого областного» будет доступна текстовая трансляция противостояния.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) 2:3

(0:1, 1:0, 1:1)

Голы:

18:19. Кристиан Томас, «Трактор», 0:1

31:42. Энди Мил, «Торпедо», 1:1

53:14. Ник Бэйлен, «Трактор», 1:2

57:48. Роберт Саболич, «Торпедо», 2:2

61:22. Илья Карпухин, «Трактор», 2:3

Видео голов и лучших моментов игры: