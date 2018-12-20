/ «Трактор» проведет встречу с «Барысом» в исторической форме

В этот день челябинской команде исполнится 71 год.

В пятницу, 28 декабря, свой день рождения отмечает челябинский «Трактор». В этот день «черно-белые» сыграют с астанинским «Барысом» в историческом комплекте формы. Именно на этих свитерах впервые появился белый медведь, который перегрызает клюшку. «Трактор» стал одной из первых российских команд, которая ввела «звериный» стиль в отечественный хоккей.

В 1993 году среди российских команд шла отчаянная борьба за право представлять Россию на Кубке Шпенглера. На турнир чаще всего ездили московские команды, так что поездка челябинцев действительно была событием. На вопрос хозяев: «Есть ли у вас эмблема?» — я ответил: «Да, есть, но хотелось бы чего-нибудь новенького». «Вам, наверное, медведь нужен?». «Ну конечно, Россия — медведи, водка, балалайка». — вспоминает Марк Винницкий, который был директором «Трактора» с 1991 по 1996 годы.

Кроме того, весь матч будет проведен в стилистике 90-х годов. Праздничную атмосферу игры подчеркнет Парад ветеранов «Трактора», стилизованные фото зоны, световое шоу, тематическое музыкальное оформление и другие активности.

А еще «Трактор» записал специальное видео к предстоящему событию, а также запустил флешмоб. Задача для участников: снять ролик в стилистике 90-х, загрузить его к себе на стену с хэштегом #тракторизлов. Авторы лучших работ получат подарки на ретро-матче 28 декабря.