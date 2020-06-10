«Трактор» пополнил состав новым легионером-защитником

Контракт с Лоуренсом Пилутом заключен на два сезона.

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Хоккейный клуб «Трактор» продолжает пополнять состав новыми игроками. Вечером 9 июня было объявлено о том, что на два сезона в Челябинск переедет 24-летний шведский защитник Лоуренс Пилут.

В двух прошлых сезонах Пилут выступал в НХЛ за «Баффало Сэйбрз», где сыграл 46 матчей и в АХЛ за «Рочестер Американс», проведя 67 встреч.

А до отъезда в Северную Америку, Лоуренс Пилут являлся игроком национальной сборной Швеции, за которую провел 10 матчей в сезоне 2017/18. Помимо этого он представлял свою страну на юниорских и молодежных первенствах. Также на протяжении пяти лет выступал за клуб XB71 в Шведской хоккейной лиге (SHL), где за 191 матч сумел набрать 71 очко (15 шайб и 56 передач). С этой командой Пилут сумел выиграть золотые медали лиги.

«Умный, мобильный двусторонний защитник, который отлично играет с шайбой. У Пилута хорошие руки и высокий уровень понимания хоккея. Он может быть полезен при игре в неравных составах, особенно в большинстве. Несмотря на то, что Лоуренс еще достаточно молодой игрок, он уже признавался лучшим защитником чемпионата Швеции и дважды был участником Матча звезд АХЛ», — рассказал Роман Беляев, спортивный директор «Трактора».

Отмечается, что у Лоуренса Пилута было предложение остаться в НХЛ, но в Челябинске смогли убедить игрока, что в «Тракторе» и в КХЛ он сможет получить немного другую роль и больше игрового времени.