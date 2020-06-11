На арене «Трактор» изменили размер площадки

В новом сезоне челябинцы будут играть на коробке финского размера.

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Монтаж новой хоккейной коробки заканчивается в челябинской арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Со следующего сезона «чёрно-белые» будут играть на площадке финского размера.



Почему было принято решение перейти на новый формат рассказал директор «Трактора» Иван Савин. По словам функционера, коробка этого размера была признана оптимальной и выбрана в ходе совместного обсуждения.

«Мы выбирали между финским и канадским вариантом. Коллегиально решили, что это будет оптимальный расклад. Также на финской коробке будет играть и „Челмет“. Во Дворце спорта „Юность“ уже заканчивается ее монтаж. Мы должны быть готовы к потенциальным изменениям в этом направлении и слегка играть на опережение. Это обеспечит гибкость и мобильность в принятии дальнейших решений, которые могут быть инициированы Лигой», — сказал Иван Савин.

По словам Ивана Савина, с переходом на новый формат хоккей должен стать более динамичным и зрелищным. Рассказал директор команды и о том, как изменится тренировочный процесс челябинцев.

«Все будет адаптироваться под новый размер площадки. Сейчас для игроков важно быстрее привыкнуть к новым реалиям и конвертировать это в определенное преимущество, получаемое на домашнем льду»,— отметим Иван Савин.

Напомним, о том, что «Трактор» переходит на финский размер площадки, стало известно в марте этого года. Это значит, что уже в будущем сезоне размер льда на арене имени Валерия Белоусова составит 28 на 60 метров. Прошлый год «чёрно-белые» отиграли на европейском площадке, габариты которой — 30 на 60 метров.