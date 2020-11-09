Ноябрь покажет: эксперты поделились мнением об игре и перспективах «Трактора»

Они оценили итоги первой части чемпионата для челябинского клуба.

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Хоккейные эксперты и болельщики в рамках шоу «Свободный лёд» поделились своим мнением относительно игры ХК «Трактор» в сентябре и октябре, а также дали свой прогноз на выступление команды в ноябре.

Напомним, перед паузой на Евротур «чёрно-белые» сумели закрепиться на четвёртой строчке Восточной конференции.

«Команда продемонстрировала неплохой старт, однако матчей с по-настоящему сильными соперниками было не так много. Показательным в данном случае станет ноябрь, здесь у „Трактора“ будут очень серьёзные оппоненты», — сказали эксперты.

Смотрите выпуск программы в понедельник, 9 ноября, в 19:45 на ОТВ.