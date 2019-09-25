«Трактор» крупно уступил на своем льду «Ак Барсу»

Казанцы забросили «черно-белым» шесть шайб.

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В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат сезона-2019/20. Сегодня, 25 сентября, в Челябинске сошлись команды «Трактор» и «Ак Барс».

Первый период начался для челябинцев очень печально: на пятой минуте нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье был открыт счет. Через минуту с небольшим Михаилом Глуховым была заброшена вторая шайба. После этого тренерский штаб «Трактора» заменил вратарей и вместо Ивана Федотова в рамку вышел Василий Демченко. Но не успел встать Демченко в ворота, как тут же была заброшена и третья шайба от подопечных Дмитрия Квартального. А через 4 минуты залетела и четвертая. «Черно-белым» никак не удавалось закрепиться в чужой зоне, поэтому команды ушли на первый перерыв со счетом 0:4.

Второй период также не порадовал болельщиков «Трактора» заброшенными шайбами. До середины второй двадцатиминутки было заброшено еще два гола от казанцев. И тренеры «Трактора» вернули в рамку Ивана Федотова. У челябинцев были неплохие моменты, но отыграть хотя бы одну шайбу в этом отрезке им не удалось. После завершения второго периода счет матча составлял 0:6 в пользу «Ак Барса».

В третьей двадцатиминутке продолжилась плотная игра со стороны игроков «Ак Барса», но очнулся и «Трактор», который добавил в атаке после второго перерыва. К сожалению, броски по воротам Адама Рейдеборна не получались, либо блокировались самим голкипером. Очень много моментов имел Ярослав Косов, который именно в составе «Ак Барса» завоевал Кубок Гагарина. Но пробить ворота своей бывшей команды челябинский игрок не мог. В итоге, матч завершился со счетом 0:6 — победу одержал «Ак Барс».

Следующую игру «Трактор» также проведет в Челябинске. 27 сентября соперником «черно-белых» станет «Барыс» из Нур-Султана. Начало игры в 19:00.