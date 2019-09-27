«Дома и стены помогают»: «Трактор» встретится с «Барысом» уже на своем льду

Возьмут ли челябинцы матч-реванш? Увидим сегодня на телеканале ОТВ.

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В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат сезона-2019/20. Сегодня, 27 сентября, на льду челябинской ледовой арены сойдутся «Трактор» и «Барыс», которые уже встречались 20 сентября. Тогда команда из Казахстана выиграла у челябинцев со счетом 2:0.

Та игра была жесткой, с обилием борьбы и тремя удалениями до конца игры. И, как следствие, спортивно-дисциплинарным комитетом на два матча были дисквалифицированы нападающий «Барыса» Павел Акользин и защитник «Трактора» Виталий Меньшиков. Челябинцы свои две игры без защитника уже провели, поэтому Виталий вернется на лед уже сегодня, а Павел эту встречу пропустит.

«Я готов биться за себя и за партнеров, не оставлю грубость со стороны соперника без внимания», — рассказал Виталий Меньшиков.

Помимо этого, «Трактору» предстоит реабилитироваться перед своими болельщиками после крупного поражения от «Ак Барса», игра с которым состоялась в среду, 25 сентября.

Отметим, что «Барыс» последние три матча провел без поражений, а два из них были с «сухим» счетом. «Трактор» же последние три игры уступает своим соперникам, и это дополнительная мотивация порадовать челябинскую публику победой.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции матча на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. Также наш сайт будет вести текстовое описание встречи. Начало игры в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в 19:00.