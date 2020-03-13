«Трактор» подписал новое соглашение с форвардом Артёмом Михеевым

Он останется в Челябинске минимум до 2022 года.

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ХК «Трактор» сегодня объявил о подписании нового контракта с форвардом Артёмом Михеевым, который пополнил состав «чёрно-белых» по ходу прошедшего сезона. Тогда он вместе с Вячеславом Основиным переехал в Челябинск из «Ак Барса». А на замену им в Казань отправился защитник Ессе Виртанен.

За регулярный чемпионат 2019/20 Артём Михеев провёл на льду за «Трактор» девять игр, отметившись тремя очками, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу.

«Я рад, что мне предложили новый контракт, что остаюсь в „Тракторе“. Здесь, в клубе и в Челябинске, меня всё устраивает. После перехода сюда ощущал тренерскую поддержку, понимал, что на меня рассчитывают, всегда старался оправдать это доверие, приносить пользу команде», — рассказал Артём Михеев пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, нападающий во время одной из тренировок получил тяжёлую травму, поэтому не смог продолжить участие в концовке чемпионата. Но он признаётся, что на данный момент период восстановления уже закончен, он чувствует себя здоровым и работает в полном объёме, готовясь к следующему сезону.

Отметим, что впервые на лёд в КХЛ 24-летний форвард вышел в сезоне 2015/16 за казанский клуб, чьим воспитанником он является. За всё время выступление на высшем уровне он выходил на лёд 161 раз. За это время набрал 32 очка, забив 15 шайб и отдав 17 передач. В его карьере значатся игры не только за «Ак Барс» и «Трактор», но также за новокузнецкий «Металлург» и ханты-мансийскую «Югру». К слову, оба клуба сейчас играют в ВХЛ.