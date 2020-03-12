Игроки «Трактора» назвали причины неудачного сезона

Об этом игроки рассказали в программе «Свободный лёд».

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Игроки «Трактора» Лукаш Седлак, Виталий Меньшиков, Иван Федотов, Илья Карпухин, Вячеслав Основин стали гостями хоккейного шоу «Свободный лёд», в котором они высказали свою точку зрения относительно результатов клуба по итогам 12-го сезона КХЛ. Напомним, «чёрно-белые» не попали в плей-офф, закончив регулярный чемпионат на 11-и месте Восточной конференции.

По словам защитника челябинского клуба Виталия Меньшикова, в отрицательном результате нельзя винить кого-то одного.

«Однозначно сказать очень тяжело, что и как повлияло на эту ситуацию. Но нельзя винить кого-то одного — какую-то причину или человека в таком результате команды. Возможно, дальневосточный выезд повлиял очень сильно. В принципе, мы выступили очень неплохо. Но после этого выезда начались травмы ведущих игроков команды. Ну и наложилось одно на другое. Это моё предположение. Но, опять же, есть, кому в этом разбираться, анализировать. Пока ещё нет каких-то определённых мыслей. Сезон только закончен, но у меня ещё нет ощущения, что он уже закончен. Если честно, я нахожусь немножко в абстракции. Очень тяжело смотреть по телевизору матчи плей-офф, когда другие ребята играют, а ты не при делах в данный момент. Так что, наверное, у каждого своё видение сложившейся ситуации», — поделился Виталий Меньшиков.

С партнёром по команде солидарен другой защитник — Илья Карпухин, который считает, что причина кроется исключительно в самих игроках.

«Я согласен с Виталием, что нет какой-то однозначной причины. Но я считаю, что в любом случае на лёд выходят хоккеисты и именно мы решаем исход матча. Ни тренеры, ни руководство, ни болельщики, никто, кроме нас самих. Может где-то нам не хватало концентрации, где-то сил. Но, в любом случае, это решаем мы», — заявил Илья Карпухин.

Голкипер команды Иван Федотов по-прежнему продолжает анализировать итоги сезона, пытаясь ответить на вопрос, что же пошло не так.

«В течение сезона были разные этапы, разные моменты. Все их мы рассматривали, анализировали, пытались найти причины. Я до сих пор анализирую, потому что, как сказал Виталий, для этого у нас сейчас есть достаточно времени. Конечно, тяжело смотреть, как другие играют в плей-офф. У нас реализованы далеко не все амбиции. Наверное, начало было действительно тяжёлое для нас. У многих это был, наверное, такой первый опыт — восемь выездных игр сразу. Но мы их провели достаточно хорошо, хоть и было непросто. Но потом в какой-то момент появились факторы травм и прочих нюансов хоккейной кухни, и, наверное, ребята из-за этого почувствовали какое-то дополнительное давление, ещё что-то. И это начало немного нас подкашивать. В определённые моменты нам удавалось внести перелом в эту сложную полосу, чередовались хорошие и плохие игры. „Трактор“ — это тот клуб, который должен показывать себя на 200 процентов и реализовывать себя в КХЛ, как минимум в матчах плей-офф», — сказал Иван Федотов.

По мнению лучшего игрока «Трактора» — чешского нападающего Лукаша Седлака, клубу необходимо сделать правильные выводы из минувшего сезона и правильно подготовиться к следующему.

«Ребята в целом уже сказали о причинах случившегося. Мне не так много есть что добавить. Но, действительно, в начале сезона у нас были травмы. Тем не менее, мы должны были в некоторых моментах чуть больше бороться. И, опять же, не нам, как игрокам это анализировать. У нас в клубе есть люди, которым стоит этим заниматься. Нам же нужно извлечь из произошедшего уроки и готовиться к следующему сезону», — отметил Лукаш Седлак.

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