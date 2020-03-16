«После дальневосточного выезда у команды случился надлом»: игроки «Трактора» — об итогах сезона

Об этом хоккеисты рассказали в программе «Свободный лёд».

Игроки «Трактора» стали гостями нового выпуска хоккейного шоу Константина Устьянцева «Свободный лёд», в рамках которого они откровенно рассказали о последствиях дальневосточного выезда в начале регулярного чемпионата. Напомним, в сентябре «чёрно-белые» провели 14-дневный выезд, за время которого отыграли 8 матчей, включая три спаренных. После этого у команды начались сложности, в результате «Трактор» не попал в плей-офф, завершив сезон на 11-м месте в конференции.

По словам игроков, несмотря на то, что предсезонная подготовка была выстроена грамотно, в процессе их подкосили кабальные условия календаря.

Виталий Меньшиков: «Я считаю, что мы делали всё правильно. Это была одна из самых лучших „предсезонок“ за всю мою карьеру Мы не делали ничего лишнего и ненужного. Тренерский штаб у нас был достаточно опытный — Пэтрис, Завьялов и Гудзик. Они грамотно составили предсезонную работу. Я считаю, что всё было сделано замечательно и это никак не повлияло на результат наших выступлений в сезоне».

Илья Карпухин: «Действительно, была хорошая „предсезонка“, очень грамотно выстроенная. Во время подготовки нам было очень тяжело, но в то же время это всё было сделано с умом. Единственное, действительно, в вот этом вот дальневосточном выезде нам было уже тяжело проводить последние его игры. В двух последних матчах у нас реально уже был, как говорят, „язык на плече“. Мы к нему готовились. Но, видимо, мы вложили всё в первые шесть игр этого выезда, максимально выкладывались, и на последние две игры нас уже не хватало. И затем нам было уже тяжело выбраться из этого состояния по ходу сезона, хотя тренерский штаб пытался постепенно вытаскивать нас из него».

Мы часто говорим об этом дальневосточно-казахстанском затяжном выезде, который стал камнем преткновения для всего сезона. А в чём была его сложность?

Илья Карпухин: «Когда мы уже прилетели в Россию, в Новосибирск, я сыграл первый период и понял, что мне очень тяжело и ещё нужно как-то отыграть два периода на морально-волевых качествах. Мы сыграли этот матч, но нас через день ждала ещё одна игра. Это, действительно, было очень тяжело».

Иван Федотов: «Всё-таки, восемь гостевых игр подряд — это очень тяжело, это выбивает из колеи. Если мы с Васей, вратари, играли какие-то игры пополам, то ребятам приходилось выходить на лёд через день, проводить спаренные игры, когда ты играешь по 20 минут — это достаточно непросто. Тем более, когда смена часовых поясов — ты понимаешь, что нужно выходить и давать результат. Потому что с начала сезона нужно как можно лучше стартовать. В принципе, мы справлялись с этой задачей, но под конец этого выезда, как правильно сказали ребята, нам уже не хватало сил, потому что все эти нагрузки наслаивались одна на другую».

Лукаш, ты, будучи игроком, в том числе и НХЛ, немало поездил-полетал по США, но здесь ты столкнулся с таким экзотичным маршрутом, который преодолел, я думаю, впервые — Дальний Восток, Сибирь, юг Казахстана и вновь Россия. Как ты себя чувствовал, ощущал на этой дистанции «регулярки»?

Лукаш Седлак: «Я не скажу, что этот выезд дался мне очень сложно, но игры действительно были непростые. Основной сложностью для меня была разница в часовых поясах. Плюс, это были мои первые игры в КХЛ. Я привыкал и к самой игре, и к лиге. И с каждой игрой я более-менее понимал, что к чему. Разумеется, к концу выезда уже была какая-то усталость. Но, в принципе, все игроки в КХЛ также не менее уставали. Конкретно этот дальневосточный выезд, возможно, в чём-то на нас и повлиял. После тех игр у нас, возможно, появился тот надлом, который и повлиял на негативные для нас в дальнейшем результаты матчей».

Вячеслав Основин: «На такой длительный выезд команды не ездят в КХЛ».

Виталий Меньшиков: «Давайте начнём с того, что даже с точки зрения физиологии ты туда прилетаешь и за 7 дней проходишь полную акклиматизацию. Потом ты возвращаешься обратно и здесь уже начинается новая акклиматизация, а игры — через день. На Дальнем Востоке они были спаренные. Я помню, как у нас тогда, бывало, полкоманды, в том числе и я, играли с температурой. То есть, например, тот, кто летает по командировкам, понимает, что хотя бы 5-6 часов разницы во времени приводит к тому, что даже ходить-то тяжело обычному человеку, не говоря о том, что ещё нужно и играть через день. То есть мы ни в коем случае сейчас не оправдываемся, мы анализируем этот выезд с точки зрения физиологии. Не мудрено, почему после этого пошли травмы у многих игроков нашей команды».

А для чего создавать себе сложности, составляя этот длинный дальневосточный выезд в начале сезона?

Вячеслав Основин: «Ну, календарь игр составляет КХЛ».

Илья Карпухин: «Да, это же не мы так решили».

Руководство клуба не имеет каких-то рычагов, чтобы как-то подкорректировать календарь матчей?

Вячеслав Основин: «Этот вопрос нужно задавать руководителям клуба, а не нам, хоккеистам».

Но руководители клубов визируют календарь составленный КХЛ.

Вячеслав Основин: «Значит, нашим тогдашним руководителям он, наверное, понравился».

Иван Федотов: «Возможно, они решили, что команде в начале сезона сразу лучше отъездить, „отстреляться“ в гостевых матчах, пока у нас есть стартовый запал и силы. Но, наверное, клуб переоценил свои силы. Хотя, опять же, в целом, мы неплохо провели этот выезд, просто вот эти последние две игры нам дались очень тяжело. Нужно понимать всю составляющую побочных действий этих игр и смену этих стран и поясов. Может, над этими аспектами тогда немного не подумали. Не знаю точно, это просто моё мнение».

Илья Карпухин: «Мы же все видели этот календарь ещё до начала сезона и в теории он выглядел не так страшно, как оказалось на практике. Я знал, что у нас будет 8 игр вот таких тяжёлых. И я понимал, что просто надо быть к этому готовым. Лично я был к этому готов, я отыграл эти игры, и после этого понял, что, думал, что будет легче, а на деле оказалось тяжелее. И я думаю, что все мы так считали, что будет не настолько тяжело, как оказалось на практике».

Виталий Меньшиков: «Мы думали, что лучше сразу съездить туда, чтобы несколько раз не летать, но в итоге получилось так, как получилось. То есть, опять же, надо из этого делать выводы и больше не допускать такого, вот и всё».

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