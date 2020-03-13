«Было страшновато»: Лукаш Седлак рассказал о своём приезде в «Трактор»

Об этом лучший снайпер «чёрно-белых» рассказал в эфире «Свободного льда».

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Нападающий хоккейного клуба «Трактор» Лукаш Седлак в интервью «Свободному льду» рассказал о том, с какими мыслями он подписывал контракт с клубом КХЛ. По словам Седлака, в первое время он испытывал сложности, связанные с адаптацией.

«Поначалу было немного сложно, ведь здесь для меня было всё по-новому — новый язык, новые ребята. Я никого здесь не знал, кроме Томаша Гики, с которым был знаком ещё до прихода в „Трактор“. И, действительно, было немного страшновато. Но я очень рад и благодарен, что мне все здесь помогали, что-то переводили, если было непонятно. Всегда все пытались убедиться, что мне здесь всё понятно, что я знаю, что мне делать, интересовались, как и что идёт у меня. И я очень рад этому», — рассказал чешский форвард.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Лукаш Седлак стал лучшим игроком ХК «Трактор» по версии КХЛ, а также после голосования болельщиков на сайте клуба.

Полную версию программы «Свободный лёд» можно посмотреть здесь.