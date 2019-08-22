«Трактор» подписал контракт с Ярославом Косовым

Двусторонний контракт с форвардом рассчитан на один год.

Сегодня, 22 августа, стало известно, что ХК «Трактор» заключил с южноуральским нападающим Ярославом Косовым двусторонний контракт на один год. Ранее Ярослав был на просмотровом контракте.

В это межсезонье Ярослав Косов провёл четыре встречи, отметился реализованным в матче с «Северсталью» буллитом, который сам и заработал. Один раз сыграл за «Челмет», трижды — на Кубке губернатора Челябинской области — за «Трактор».,

Ярослав Косов родился в Магнитогорске, трижды завоевывал Кубок Гагарина (2014, 2016 в составе «Металлурга» и 2018 в составе «Ак Барса»), является серебряным (2012) и бронзовым призером молодежного чемпионата мира (2013).