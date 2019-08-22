«Куньлунь» обыграл «Трактор» в турнире Ромазана

Матч состоялся сегодня, 22 августа, в Магнитогорске.

Сегодня, 22 августа, состоялся долгожданный матч между челябинским «Трактором» и пекинским «Куньлунь Ред Стар». Долгожданным он был из-за того, что китайский клуб не смог приехать в столицу Южного Урала на Кубок губернатора Челябинской области.

Тренерский штаб челябинцев вывел на игру резервный состав клуба, основу которого составили игроки «Челмета». Поэтому предсезонный матч с Куньлунем был очень важен для молодого состава «Трактора», чтобы они почувствовали игру в КХЛ. Капитаном «черно-белых» в этом матче стал Марсель Шолохов, который уже довольно давно играет в первой команде системы «Трактора» и успел показать свои лидерские качества.

Первый период «Куньлунь» много времени провел преимущественно в зоне соперника, заставляя «Трактор» нарушать правила. На третьей минуте от начала матча нападающий китайского клуба Адам Крэкнелл забил гол в ворота Ивана Федотова. В целом период прошел с несколькими опасными моментами со стороны обеих команд, но голами они не закончились. Первая двадцатиминутка закончилась со счетом 0:1 в пользу клуба из Китая.

Второй период больше порадовал голевыми моментами, нежели первый. На старте второй двадцатиминутки «Куньлунь» увеличил преимущество и забил вторую шайбу. Почти сразу защитник «черно-белых» Александр Шепелев ответил своим соперникам заброшенной шайбой в большинстве. А в середине периода, во время очередного вбрасывания, которое выиграл «Трактор», Ярослав Косов, официальный контракт с которым заключили именно сегодня, 22 августа, с передачи своих партнеров отправил красивую шайбу в ворота «Куньлунь Ред Стар», сравняв счет. Но челябинцы не смогли удержать равный счет, и ближе к концу периода китайская команда отыгралась и увеличила преимущество. Второй период завершился со счетом 3:2 в пользу «Куньлунь Ред Стар».

Третья двадцатиминутка началась сумбурно, первая половина периода была безголевая. Но на двенадцатой минуте от старта периода, когда челябинцы активно атаковали ворота «Куньлуня», Егору Бабенко удалось сравнять счет, забросив третью шайбу в ворота китайского хоккейного клуба. И до конца основного времени счет оставался равный. Матч перешел в овер-тайм в формате три на три.

На первой минуте дополнительного времени «Куньлунь Ред Стар» смог забить шайбу в ворота Ивана Федотова, тем самым выиграв матч со счетом 4:3.

Следующую игру «Трактор» проведет с новосибирской «Сибирью». Она состоится завтра, 23 августа, в 15:00.