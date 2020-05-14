Два молодых игрока пополнили состав «Трактора»

Челябинский клуб подписал контракты с Ярославом Алексеевым и Марком Рубинчиком.

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Два молодых хоккеиста стали игроками челябинского «Трактора». Состав «чёрно-белых» пополнили Ярослав Алексеев и Марк Рубинчик. Форвард и защитник подписали соглашение на 2 и 1 год соответственно, рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Трактора».



«Нападающий Ярослав Алексеев присоединился к «Трактору». Двусторонний контракт на два года. Ярослав Алексеев регулярно привлекался в юниорскую сборную России U16, U17 и U18. В составе национальной команды выступал на Мемориале Глинки, дважды на юниорском чемпионате мира, завоевал бронзовые медали. Защитник Марк Рубинчик в «Тракторе». Двусторонний контракт на один год. Игрок регулярно выступал за юниорскую и молодёжную сборную России, завоёвывал с обеими командами бронзовые медали чемпионатов мира», — сообщили в пресс-службе «Трактора».

Ярослав Алексеев — воспитанник тюменского хоккея. Прошлый сезон форвард провёл в Северной Америке, в составе команды «Дес Мойнс» из USHL. За 20 игр 21-летний нападающий набрал 20 очков при 4 минутах штрафа и показателе полезности «0».

Марк Рубинчик — воспитанник московского «Динамо». В прошлом игровом году защитник был в системе «Салавата Юлаева». Он провёл 51 игру за «Торос» — фарм-клуб уфимской команды в ВХЛ. На счету Марка Рубинчика 8 результативных баллов, 42 минуты штрафа и показатели полезности «+4» в регулярном чемпионате и «-3» — в плей-офф.