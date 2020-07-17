«Трактор» подписал однолетний контракт с защитником Романом Мануховым

Прошлый сезон 26-летний игрок провёл в «Авангарде».





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В «Тракторе» появится ещё один новый игрок. Челябинский клуб, сегодня, 17 июля, объявил о заключении контракта с Романом Мануховым. 26-летний защитник и «чёрно-белые» заключили контракт длительностью на сезон. За челябинцев уроженец Екатеринбурга будет выступать под 26-м номером.



«Сильными качествами Манухова являются катание и понимание игры, это старательный, трудолюбивый защитник. Сейчас ему 26 лет, это хороший хоккейный возраст, ждем от него прогресса в игре, ему есть что доказывать. На данном этапе приобретений больше не планируется, но селекционная работа в любом случае продолжается»,— сказал спортивный директор «Трактора» Роман Беляев.

Сам Роман Манухов положительно оценил переезд в Челябинск. Защитник признался, что видит в переходе только положительные моменты и с нетерпением ждёт начала тренировок с новыми партнёрами.

«Сменил команду, поменял обстановку, с нетерпением жду момента, когда смогу приступить к работе и познакомлюсь с ребятами. Многих уже знаю: с кем-то пересекался в других клубах, кого-то знаю ещё с детства по матчам за команды своего возраста. Рад ли, что возвращаюсь на Урал? Да, это был один из факторов моего перехода, что дом рядом. Родственники из Екатеринбурга будут приезжать, смотреть, они уже ждут нового сезона»,— поделился игрок.

Отметим, в прошлом сезоне Роман Манухов выступал за омский «Авангард». В составе «ястребов» он провёл 30 матчей, набрал 3 очка при показателе полезности «+3», 7 силовых приёмах и 24 блокированных бросках. В КХЛ у защитника 177 игр и 41 очко при показателе полезности «+15», 72 силовых приёмах и 135 блокированных бросках. Помимо «Авангарда» Роман Манухов также выступал за «Локомотив», новокузнецкий «Металлург», а в составе «Ак Барса» завоёвывал Кубок Гагарина в сезоне 2017/2018.