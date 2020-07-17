Легионеры «Трактора» прилетели на тренировочный сбор в Челябинск

Они сразу могут приступить к тренировкам.

Послушать 00:00

В ночь на сегодня, 17 июля, в Челябинске приземлился чартерный рейс из Праги, на котором находились иностранные игроки, выступающие за хоккейный клуб «Трактор».

Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Томаш Гика, Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Понтус Оберг, Роман Вилл и тренер по вратарям Симо Вехвилайнен пропустили всего-ничего — буквально 3 дня от старта предсезонного сбора, начавшегося 14 июля.

«Черно-белые» отмечают, что возвращение легионеров в Россию удалось достичь совместно с многочисленными участками и партнерами.

«От лица хоккейного клуба мы хотим поблагодарить правительство Челябинской области и лично губернатора Челябинской области, оперативный штаб правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, МИД РФ, Минспорта РФ, КХЛ, Роспотребнадзор, УВМ ГУ МВД России и Челябинской области, ФСБ, Росавиацию, таможенные и пограничные службы Российской Федерации, а также международный аэропорт Челябинска и авиакомпанию S7 Airlines», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Отметим, что недавно власти Российской Федерации отменили обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из-за границы. Важно лишь обязательно иметь документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции.

Так что прибывшие иностранные игроки могут сразу включиться в тренировочный процесс, не теряя очень важные 2 недели.

Напомним, что весь предсезонный сбор команды пройдет в Челябинске до 31 августа. За это время «черно-белые» сыграют на двух турнирах — в Уфе и Челябинске, а также проведут два контрольных матча — в Екатеринбурге и Магнитогорске.