/ «Трактор» в гостях у «Нефтехимика». Текстовая трансляция

Челябинские хоккеисты завершают выезд матчем с прямым конкурентом.

1:0



ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

15 мин - Очередной бросок по воротам Судницина, шайба идет мимо ворот.

14 мин - Игроки «Нефтехимика» с шайбой, в зоне гостей, но выводят ее челябинцы. Теперь уже «Трактор» пытается начать собственную атаку, но пока безуспешно.

13 мин - Еще один опасный момент фнт возле владений Судницина. Авцин, находясь на пятачке, пытался рукой поймать летящую шайбу, но вовремя среагировал Судницин.

12 мин - И вновь бросок игроков нижнекамской команды. Александр Судницин поймал шайбу. Далее, пытался забить гол на выходе из-за ворот игрок хозяев, вновь Судницин в игре.

11 мин - Александр Рыбаков отдал передачу на Семена Кокуева, но не смог Семен попасть по шайбе. Однако, это можно назвать первым опасным моментом у ворот хозяев. В ответ, игроки «Нефтехимика», при входе в зону, наносят моментальный бросок, Судницин опять в игре.

10 мин - Пока что вынуждены игроки «Трактора» больше времени проводить в обороне. Согласно статистике с официального сайта КХЛ, на данный момент счет бросков 10-1 в пользу хозяев площадки.

9 мин - И вновь, опасный выход игроков «Нефтехимика». Хозяева площадки без стеснения «нагружают» Судницина, челябинский вратарь не дает шайбе во второй раз оказаться в воротах.

8 мин - Шайба у игроков «Трактора». Марсель Шолохов, пытался обыграть защитника, но не хватило Марселю скорости и техники для успешного обыгрыша.

7 мин - Вбрасывают челябинцы шайбу в зону хозяев, но опять, снаряд очень быстро покидает ее. Пока что игроки «Нефтехимика» действуют быстрее и активнее гостей.

6 мин - Няттинен, бросал по воротам Судницина, шайба ушла мимо ворот. Далее неудачная ответная атака челябинцев, после которой хозяева выходят 2 в 1, но Александр Судницин фиксирует шайбу ловушкой.

5 мин - Наконец, зашли в зону хозяев челябинцы, но защитники нижнекамцев надежно действуют. Однако, Марсель Шолохов опасно выходил к воротам хозяев, но «съели» его игроки обороны.

4 мин - Не самое лучшее начало для «Трактора», и не могут челябинцы начать собственную атаку. После ошибки игроков «Нефтехимика», вбрасывание все-таки переходит в зону хозяев, но недолго задерживается там. Далее следует проброс от игроков «Трактора».

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Юусо Пуустинен, команда «Нефтехимик».

3 мин - «Трактор» с шайбой, но следует потеря в своей зоне, после которой Юусо Пуустинен, получает передачу из-за ворот и открывает счет в матче.

3 мин - Третий бросок по воротам челябинцев наносил Александр Авцин, Судницин фиксирует шайбу. После вбрасывания повторный бросок наносил Волгин, челябинский вратарь вновь в игре. И вновь, бросок Николая Тимашова заставляет Судницин остановить встречу.

2 мин - «Трактор» пытается не отставать от хозяев, но упускает приближение Павла Падакина к собственным воротам. Вновь Судницин в игре.

1 мин - Стартовое вбрасывание выигрывают игроки «Нефтехимика», и тут же, через вброс, идут в атаку. Сразу же бросает Няттинен, Судницин в игре.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.



Команды выходят на лед. Матч начнется совсем скоро.

А вот и составы команд на сегодня. В воротах «Трактора» в старте вновь выйдет Александр Судницин. Голкипер «тащил» в матче с «Локомотивом», и, судя по всему, заработал доверие тренерского штаба. В составе нижнекамцев отметим Адама Полашека и Андрея Сергеева. Именно у этих игроков «Нефтехимика» лучший показатель полезности в команде. Кроме того, опасность представляют финские легионеры татарстанской команды, Юусо Пуустинен и Йоонас Няттинен. На двоих эти игроки «настреляли» 28 очков.



«Нефтехимик»:

Вратари: Макаров (Ежов);

Форварды: Пуустинен - Руохомаа - Няттинен; Падакин - Нестрашил - Порядин; Авцин - Якимов - Хайруллин; Здунов - Аркалов - Шафигуллин

Защитники: Сергеев - Полашек; Огурцов - Брынцев; Шарипзянов - Семенов; Волгин - Тимашов.





Добрый хоккейный вечер, читатели 1obl.ru! Сегодня, 27 октября, «Трактор» завершает трехматчевую выездную серию игрой с нижнекамским «Нефтехимиком». Пока результаты этой поездки не вызывают радости у челябинских болельщиков. Команда не забила ни одной шайбы в двух играх. Однако сегодня челябинцы встречаются с соседями по турнирной таблице, а это значит, что игроки «Трактора» постараются сделать все возможное, чтобы завоевать так необходимые два очка. Стоит отметить и главного тренера нижнекамского коллектива. Андрей Назаров родился в Челябинске, закончил хоккейную школу «Трактора», и именно с челябинского клуба началась тренерская карьера одного из самых медийных тренеров России. Резюмируя: нас ждет интересный и зубодробительный матч.