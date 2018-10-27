/ «Трактор» встретится с бывшим наставником

Челябинцы сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».

Два матча состоятся сегодня, 27 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них челябинский «Трактор» на выезде встретится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Эта встреча станет 39-м очным поединком команд. Также отметим, что сейчас «Нефтехимик» тренирует Андрей Назаров — воспитанник челябинского хоккея, который и начинал свою тренерскую карьеру как раз в «Тракторе».

Команды подходят к этому противостоянию с похожими результатами в последних играх. «Нефтехимик» проиграл 3 последних матча из 4-х, уступив сначала подмосковному «Витязю», а затем «Амуру» и «Адмиралу». На данный момент подопечные Андрея Назарова занимают 9-ю строчку в таблице Восточной конференции КХЛ.

Челябинцы так же находятся не в лучшей форме. Игроки Алексея Тертышного пока не только не смогли не одержать ни одной победы в рамках этого выезда, но и не забили ни одной шайбы. Сейчас челябинцы занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Однако, победа над «Нефтехимиком» позволит командам сравняться по количеству набранных очков.

Матч состоится, сегодня, 27 октября, в 19:30 по местному времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Текстовый онлайн противостояния «Трактора» и «Нефтехимика» будет доступен на сайте 1obl.ru.