/ Александр Овечкин проспал в обнимку с Кубком Стэнли всю дорогу до Вашингтона

Капитан «столичных» не расстается с трофеем.

Победа в розыгрыше Кубка Стэнли была долгожданным событием в жизни Александра Овечкина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не расставался с трофеем ни на минуту. Даже во сне он продолжал обнимать Кубок. Фото, подтверждающее это, сделал нападающий «столичных» Никлас Бэкстрем во время перелета команды домой.



Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу в решающем матче с «Вегас Голден Найтс». Матч, проходивший в Парадайсе, закончился со счетом 4:3 в пользу гостей, счет в серии стал 4:1. По ходу встречи отличился южноуралец Евгений Кузнецов. С его передачи открыл счет нападающий Якуб Врана. Это позволило Кузнецову набрать 32 (12+20) очка и остаться первым в гонке бомбардиров плей-офф. У его одноклубника Александра Овечкина 27 (15+12) очков и звание самого ценного игрока плей-офф «Конн Смайт Трофи».