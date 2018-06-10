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/ Александр Овечкин проспал в обнимку с Кубком Стэнли всю дорогу до Вашингтона

Александр Овечкин проспал в обнимку с Кубком Стэнли всю дорогу до Вашингтона

Капитан «столичных» не расстается с трофеем.
сегодня в 10:42
  |  Хоккей

Победа в розыгрыше Кубка Стэнли была долгожданным событием в жизни Александра Овечкина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не расставался с трофеем ни на минуту. Даже во сне он продолжал обнимать Кубок. Фото, подтверждающее это, сделал нападающий «столичных» Никлас Бэкстрем во время перелета команды домой.

Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» вырвал победу в решающем матче с «Вегас Голден Найтс». Матч, проходивший в Парадайсе, закончился со счетом 4:3 в пользу гостей, счет в серии стал 4:1. По ходу встречи отличился южноуралец Евгений Кузнецов. С его передачи открыл счет нападающий Якуб Врана. Это позволило Кузнецову набрать 32 (12+20) очка и остаться первым в гонке бомбардиров плей-офф. У его одноклубника Александра Овечкина 27 (15+12) очков и звание самого ценного игрока плей-офф «Конн Смайт Трофи».

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