/ Александр Овечкин проспал в обнимку с Кубком Стэнли всю дорогу до Вашингтона

Победа в розыгрыше Кубка Стэнли была долгожданным событием в жизни Александра Овечкина. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» не расставался с трофеем ни на минуту. Даже во сне он продолжал обнимать Кубок. Фото, подтверждающее это, сделал нападающий «столичных» Никлас Бэкстрем во время перелета команды домой.



