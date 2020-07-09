«Трактор» не проведет тренировочный сбор в Беларуси

Команда не может потратить две недели на карантин после возвращения.

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В Челябинской области до сих пор действует распоряжение о том, что все граждане, пребывающие на территорию Российской Федерации из других стран, обязаны отбыть двухнедельный карантин во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Ранее появилась информация, что хоккейный клуб «Трактор» должен был провести тренировочный сбор в Беларуси, а также отыграть два товарищеских матча с минским «Динамо». Но в команде решили не терять две недели по возвращению в Челябинск, поэтому сбор перенесен в столицу Южного Урала.

«В связи с текущей̆ эпидемиологической̆ ситуацией̆ в план подготовки „Трактора“ к чемпионату КХЛ были внесены изменения: с 15 июля по 2 августа тренировочный̆ сбор пройдет в Челябинске, а не в Беларуси, после чего и продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским „Динамо“ отменены», — сообщили сайту «Первый областной» в ХК «Трактор».

Также было добавлено, что в период сборов в Челябинске возможно проведение контрольных матчей.

Отмечается, что команда выходит из отпуска 14 июля. Именно в этот день пройдет углубленное медицинское обследование.

С 15 июля по 9 августа состоится тренировочный сбор в Челябинске. А с 10 по 13 августа «Трактор» будет находиться в Уфе, участвуя в Кубке Республики Башкортостан. К слову, соперниками там будут «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Северсталь».

Затем команда возвращается на сбор в Челябинск, который пройдет с 15 по 22 августа. Но в это время пройдет контрольный матч против «Автомобилиста». Ради этого челябинцы 20 августа отправятся в Екатеринбург.

После этого, с 23 по 26 августа состоится домашний турнир «черно-белых» — Кубок губернатора Челябинской области. Соперниками «Трактора» там станут «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

С 27 по 31 августа состоится последний предсезонный тренировочный сбор в Челябинске. И также в это время пройдет еще один контрольный матч. Только уже против магнитогорского «Металлурга» — 30 августа.

Напомним, что предположительно старт сезона КХЛ намечен на 2 сентября. Но в Лиге отмечают, что все будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации.