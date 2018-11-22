/ Подарок на юбилей губернатору сделал «Трактор», обыграв нижнекамский «Нефтехимик»

Со счетом 3:2 в пользу «Трактора» закончилась встреча челябинского коллектива с нижнекамским «Нефтехимиком». Эта победа для южноуральских спортсменов стала первой после двух поражений подряд.

В послематчевом интервью исполняющий обязанности главного тренера «черно-белых» Алексей Тертышный отметил, что команда очень серьезно готовилась к игре против такого матерого и неуступчивого соперника.

Они хорошо играли дома и против «Автомобилиста», поэтому мы серьезно готовились. Плюс — у президента клуба сегодня день рождения, поэтому вдвойне приятно выиграть, сделать ему и болельщикам подарок. Ребята — молодцы. Те игры, которые мы проиграли, даже в них было движение, но хромала реализация. Сегодня забили хорошие голы, это предопределило исход матча. — рассказал Алексей Тертышный.

Следующий матч челябинцы, как и сегодня, проведут дома, на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. В субботу, 24 ноября, в гости к «черно-белым» приедет нижегородская команда «Торпедо». Начало игры — в 17:00 по местному времени. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для читателей 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция противостояния.