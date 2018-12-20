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/ Молодой игрок «Трактора» поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы

Молодой игрок «Трактора» поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы

Илья Карпухин: «Когда я убегал — мне оставалось только бросить. Счастлив, что попал».
вчера в 19:35
  |  Хоккей

Защитник «Трактора» Илья Курпухин поделился эмоциями от первой заброшенной шайбу в составе «черно-белых». Игрок отличился в овертайме матча с «Торпедо», который прошел вчера, 19 декабря. Именно гол Карпухина поставил точку в матче.

В первом периоде играли на равных. Даже у нас было небольшое преимущество. Во втором мы начали удаляться, а они отнимают очень много сил. В обороне подсели, плюс дальняя лавка — было тяжело. В третьем периоде игра шла до ошибки. В конце матча у нас вообще сложилась такая ситуация, что удалили Рясенского, на лавке сидел Петров и мы в пять защитников оборонялись. Тяжеловато было. Мы должны были раньше решать исход поединка. Щехура и Энлунд выходили «один в ноль», не забили, к сожалению. Когда я убегал — мне оставалось только бросить. Счастлив, что попал. Я смотрел налево, там еще наш игрок был. Подумал, что если начну отдавать с неудобной, то отдам неточно, поэтому решил бросать сам. Попал. — цитирует игрока пресс-служба «Трактора».

Илья Карпухин — воспитанник челябинского хоккея. Всю свою карьеру защитник провел в командах системы «Трактора». В текущем сезоне на счету молодого игрока 7 матчей за основную команду, а также 1 забитый гол при показателе полезности «+2».

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