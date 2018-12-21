/ Штраф защитника «Трактора» Евгения Рясенского отменила КХЛ

Во время игры защитник получил «5+20» за атаку в область голову и шеи.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил наказание защитника челябинского «Трактора» Евгения Рясенкого, которое тот заработал в матче регулярного чемпионата против нижегородского «Торпедо».

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Торпедо» — «Трактор». Время — 53:41. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на защитника «Трактора» Евгения Рясенского по п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ. — сообщается в официальном заявлении.

В концовке третьего периода Евгений Рясенский применил силовой прием на игроке волжан Михаиле Варнакове. Последний упал на лед и схватился за лицо, а недалеко от его места падения возникла потасовка с участием игроков команд. По итогу момента арбитры встречи, Максим Сидоренко и Евгений Ромасько, выписали Евгению Рясенскому большой дисциплинарный штраф до конца игры.