/ О сложном для «Трактора» годе рассказал Пол Щехура

Команде нужно приложить максимум усилий для выхода в плей-офф, считает канадский форвард.

Нападающий «Трактора» Пол Щехура заявил, что команда прибавила уверенности в игре после неудачного старта сезона. Канадский форвард в текущем сезоне сыграл из-за травмы только в 21 игре из 34 и набрал 9 очков по системе «гол + пас».

Постепенно мы обретаем уверенность после слабого начала сезона, стараемся достать зону плей-офф. Это не так просто сделать, но мы уже очень близко. Нам нужно еще несколько побед, и, возможно, мы поднимемся в восьмерку на Востоке. У нас очень сложный год, очень много травм, и это действительно стремная ситуация. Но нам нельзя оглядываться на травмированных, нужно делать максимум с тем составом, который у нас есть. Сейчас у многих ребят появляется шанс проявить себя, заменить травмированных. — сказал Пол Щехура в интервью «РИА Новости».

«Черно-белые» выиграли три последних игры. Теперь они всего на один балл отстают от зоны плей-офф. Сегодня вечером команда Алексея Тертышного в Астане проведет матч против местного «Барыса». В случае победы челябинские хоккеисты попадут в кубковую восьмерку Восточной конференции КХЛ.