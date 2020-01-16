«Трактор» по буллитам сумел обыграть нижнекамский «Нефтехимик»

Челябинцы отыгрались после трёх пропущенных шайб.

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Сегодня, 16 января, в Нижнекамске состоялся один из 11-и матчей КХЛ. На льду встречались «Нефтехимик» и «Трактор».

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев льда, которые сумели отличиться в численном преимуществе. На третьей минуте игры шайбу забросил Райан Мёрфи. Также у «чёрно-белых» был отличный шанс сравнять счёт при игре 5 на 3, но вовремя выручал вратарь нижнекамцев Константин Барулин.

Второй период вышел также довольно сложным для челябинцев. На 28-ой и 36-ой минутах встречи преимущество своей команды дублем увеличил Йонас Энлунд. И после этой, третьей заброшенной шайбы, тренерский штаб «Трактора» решил заменить вратаря. И в рамку вместо Станислава Галимова встал Иван Федотов. Второй отрезок завершился со счётом 3:0.

Начало третьего периода изобиловало удалениями со стороны обеих команд. Но «Трактор» смог воспользоваться не ими, а ошибкой вратаря и выходом два в одного. На 49-ой и 55-ой минутах отличился своим дублем Томаш Гика, который забивает голы уже в трёх встречах подряд. А затем и за две минуты до конца отличился Александр Авцин, сравняв счёт матча. «Трактор» совершил настоящий «камбэк». Для определения победителя в этом матче был назначен овертайм в формате 3 на 3.

Но и дополнительное время не выявило того, кто заберет два очка в этой игре. Хотя бросков было слишком много от обеих команд, отлично действовали вратари — Константин Барулин и Иван Федотов.

По регламенту КХЛ, для выявления победителя в матче, были назначены дополнительные штрафные броски. И тут сильнее оказался челябинский «Трактор». Победную шайбу записал на себя Кристиан Томас, недавно вышедший из «лазарета». Встреча завершилась со счётом 3:4 Б в пользу команды из Челябинска.

Следующая игра «чёрно-белых» состоится во вторник, 21 января. Следующей остановкой в этой выездной серии для челябинцев станет новосибирская «Сибирь».