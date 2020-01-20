Победителем Матча Звёзд КХЛ стал дивизион Западной конференции

Сборная Харламова, в которой выступали хоккеисты «Трактора», заняла лишь четвертое место.

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В Москве завершился традиционный Матч Всех Звёзд КХЛ, который проходил 18 и 19 января. В первый день хоккеисты устраивали мастер-шоу, где спортсмены соревновались в умении владения клюшкой, силе и точности бросков, а также скорости.

Челябинский «Трактор» на этом хоккейном празднике представляли Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. Они выступали за дивизион Харламова, в котором играют «чёрно-белые». Лукаш принял участие в конкурсе «Эстафета мастерства» — форвард мастерски жонглировал шайбой через препятствия из трёх стен и успешно маневрировал шайбой. А Ник был задействован в этом же конкурсе и оказался в роли «пасующего». Кроме того, Бэйлен реализовал буллит в конкурсе «Надёжная защита», выиграв у голкипера столичного «Спартака» Юлиуса Гудачека в игре в «камень-ножницы-бумага».

А вот в первом матче между дивизионами, где команда Харламова встречалась со сборной Тарасова, форвард Седлак и вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж произвели рокировку. Так, нападающий встал на ворота, а Коварж — на точку вбрасывания. Позже Лукаш Седлак продемонстрировал своему соотечественнику, как нужно действовать на точке, выиграв вбрасывание у игрока минского «Динамо» Вячеслава Грецкого, заставив того отжиматься. Но в напряжённом поединке команда Харламова уступила со счётом 6:8. А вот Ник Бэйлен в этом матче сделал ассистентский хет-трик.

«Принимать участие в таких событиях — это всегда весело! Мой прошлый Матч Звёзд был давно, и тогда я был один. А сейчас здесь Лукаш, и выходные прошли отлично. Я считаю, что проведение таких матчей хорошо для болельщиков, самого хоккея и города, который принимает матч, а так как хоккейный сезон может быть долгим, это хорошо и для игроков, ведь у ребят есть пара дней, чтобы отвлечься. Я положительно отношусь к таким событиям и считаю, что мне очень повезло быть выбранным лигой на это мероприятие, я это очень ценю»,— поделился защитник «Трактора» Ник Бэйлен.

В поединке за «бронзу» Лукаш Седлак показал свои снайперские умения, отличившись на 15-й минуте встречи. Хоккеисты подарили зрителям прекрасное шоу, но, к сожалению, уступили. Игроки «чёрно-белых» получили свои медали в виде шайб из рук двух прославленных хоккеистов: Алексея Морозова и воспитанника челябинского «Трактора» Евгения Давыдова.

«Попасть на Матч Звёзд непросто, но было бы здорово снова поучаствовать, поэтому надеюсь провести хороший сезон с „Трактором“ и приехать на Матч Всех Звёзд. Надеюсь, что в следующем году или в один из следующих Матчей выйду в роли голкипер на целый период. Для первого раза было неплохо», — рассказал форвард челябинской команды Лукаш Седлак.

А вот победителем Матча Всех Звёзд в итоге стала команда дивизиона Боброва, в которую входят команды Западной конференции. Они в серии буллитов обыграли еще одних представителей Запада — сборную Тарасова.

Также в прошедшие выходные было определено, что следующий Матч Всех Звёзд КХЛ 2021 пройдет в Риге (Латвия).