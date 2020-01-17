«„Трактор“ выздоравливает»: эксперты об игре челябинцев в последних матчах

Команда набирает очки последние шесть матчей.

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» вошёл в новый год обновлённым. Команда под руководством Владимира Юрзинова набирает очки в каждом матче подряд. А в прошлой игре против «Нефтехимика» и вовсе совершила камбэк, отыгравшись с трёх пропущенных шайб и по буллитам выиграв встречу.

Дублем отметился Томаш Гика, который забивает уже три матча подряд. Он отмечает, что это просто его работа и он очень рад, что всё получается.

«Мы играли хорошо, и в целом не так важно, кто забивает. Сегодня это был я и надеюсь продолжать в том же духе. Мы не остановились, даже уступая со счётом 0:3. Это то, как действуют хорошие команды, мы вернулись в игру. Мы проявили себя отличной командой», — поделился Томаш Гика, форвард «Трактора».

Когда «чёрно-белые» пропустили третью шайбу, тренерский штаб челябинской команды принял решение заменить вратаря. И вместо Станислава Галимова вышел Иван Федотов. Можно отметить, что он записал себе в этом матче «сухарь», ведь он не пропустил ни одной шайбы по ходу игры.

«Было непросто выходить „холодным“. Но это опять же тяжёлая участь вратарей. Забили первый, второй, третий, и эмоционально почувствовали уверенность. Ребята молодчики, все красавцы, проявили характер. Вообще вопросов нет. Сегодня нам, безусловно, повезло, плюс была самоотдача», — рассказал Иван Федотов, голкипер ХК «Трактор».

Также эксперты отмечают, что главный тренер челябинцев Владимир Юрзинов поменял рисунок игры и делает упор на оборону, что даёт несомненные результаты. Но команда не забывает и про атакующую составляющую.

Ветеран «Трактора» Анатолий Картаев поделился с корреспондентом «Первого областного», что команде нужно обращать внимание на то, как они играют и не смотреть на турнирное положение.

«Независимо от того, удастся нам догнать восьмерку команд или нет, это в любом случае будет нам заделом на будущее. Легионеры, конечно, тащат всю команду вперёд. Кто умеет, тот и забивает голы. Но нужно учить всех остальных забивать и быть готовыми к этому», — подчеркнул Анатолий Картаев.

Также Анатолий Зиновьевич отдельно отметил, что ему жаль, что знаменитый «челябинский» хоккей постепенно меняет свой стиль и манеру игры, а также, что к челябинским игрокам нет пристального внимания.

«Надо именно с челябинцами работать, много и усиленно. Ведь мы видим, что многие игроки, которые были не нужны „Трактору“ — сейчас на первых ролях в других командах. Надо, чтобы специалисты работали с молодежью», — отметил Анатолий Картаев.

А вот экс-игрок «чёрно-белых» Иван Савин оценил волевой характер команды и нацеленность на ворота в прошлом матче.

«Эта победа придаст много сил в успешной борьбе за плей-офф. Ребята бросали отовсюду. И это привело к столь необходимым забитым шайбам. Хотелось бы выделить именно командные действия. Желаю, чтобы начинали игру с самого начала и не давали фору нашим соперникам», — поделился Иван Савин.

«Трактору» осталось сыграть 12 матчей в этом регулярном чемпионате. На данный момент клуб находится на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Для попадания в восьмёрку клубу нужно набрать не менее 7 очков — сейчас у команды Владимира Юрзинова их 45 за 50 проведённых встреч.