«Трактор» отправился в гости к «Сибири»

«Чёрно-белым» до зоны плей-офф осталось семь очков.

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В КХЛ после перерыва на проведение Матча Всех Звёзд продолжаются игры регулярного чемпионата сезона 2019/20. Сегодня, 21 января, состоятся 11 игр, и одна из них — противостояние «Сибири» и «Трактора».

Новосибирцы набрали ход и идут на серии побед — они выиграли пять последних матчей. Этот рывок принес им очки, теперь они находятся на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. У них в активе 57 очков.

«Трактор» же после новогодних праздников собирает очки в каждой игре, а в прошлой встрече против «Нефтехимика» совершил невероятный камбэк, отыгравшись с трёх пропущенных шайб. Эти результаты принесли челябинцам 11-ю строчку Востока и 45 очков.

«Сибирь» и «Трактор» по разу обыграли друг друга в текущем сезоне. 18 сентября новосибирцы проиграли дома (1:2 ОТ), но в декабре сумели взять реванш уже на территории соперника (2:1).

Как пройдет эта встреча? Продолжат ли «чёрно-белые» набирать ход? Или же сибиряки продлят победную серию? Давайте узнаем вместе!

«Первый областной» проведет традиционную текстовую трансляцию, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут игру в прямом эфире. Начало встречи в 17:30 по челябинскому времени.