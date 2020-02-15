«Трактор» по буллитам одержал победу над «Куньлунь Ред Стар»

У «чёрно-белых» всё ещё сохраняются математические шансы на попадание в восьмёрку.

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Сегодня, 15 февраля, в Челябинске состоялся очередной матч команд КХЛ. На льду встретились «Трактор» и «Куньлунь Ред Стар». Отметим, что в случае победы челябинцы всё ещё имели бы небольшой шанс на попадание в зону плей-офф.

Первый период был очень зрелищным. От челябинцев было заброшено две красивых шайбы, причём, обе были забиты Андреем Поповым. И с разницей в несколько секунд. Только вот судьи засчитали всего одну из них, потому что на вторую шайбу тренерский штаб «Куньлуня» взял видеопросмотр на предмет «вне игры». И этот факт был подтверждён судьями. Также было и много стычек в первой двадцатиминутке. За что игроки платили штрафными минутами. И стартовый отрезок завершился со счётом 1:0.

А вот во втором периоде «Куньлунь Ред Стар» смог довольно быстро отыграть две шайбы. Сделали это Лукас Локхарт и Итан Уэрек. А буквально через две минуты случился курьёзный гол. Голкипер «Куньлуня» Джереми Смит вышел из-за ворот, чтобы отдать шайбу партнёрам по команде, но внезапно там появился Вячеслав Основин, который пытался забить эту шайбу буквально в пустые ворота. Ему это удалось с помощью игрока китайского клуба, от которого шайба отрикошетила прямиком в сетку ворот. И после второго отрезка счёт в матче был равный — 2:2.

В третьем периоде было довольно много бросков, но все они были не голевые. Поэтому, чтобы выявить победителя в этом матче, игра перешла в овертайм в формате 3 на 3.

В дополнительное время также не было определено, кто возьмёт заветные два очка. Даже не помогло челябинцам удаление у соперника. Поэтому по правилам КХЛ были назначены послематчевые штрафные броски.

И вот тут сильнее оказались именно челябинцы. Победный гол был записан на молодого игрока Егора Степанова. Матч завершился со счётом 3:2 Б.

Следующая игра «Трактора» состоится в понедельник, 17 февраля, также в Челябинске. «Чёрно-белые» примут у себя череповецкую «Северсталь».