В сегодняшнем матче «Трактора» против «Северстали» сыграют молодые игроки

Челябинцы включили в заявку Александра Подкорытова и Дмитрия Алексеева.

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Челябинский ХК «Трактор» сегодня, 17 февраля, играет с череповецкой «Северсталью». Но челябинцы уже точно потеряли шансы войти в зону плей-офф, поэтому в такие матчи можно испытывать «молодую кровь» на уровне КХЛ.

Таким образом, в заявку сегодняшнего матча попадут игроки «Челмета» — защитник Дмитрий Алексеев и нападающий Александр Подкорытов. К слову, сегодня Дмитрий отмечает свой День рождения, обоим игрокам 22 года.

Гендиректор челябинского клуба Иван Савин отметил, что приглашение в «Трактор» для молодых игроков — большой аванс, который надо оправдывать.

«В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах шанс проявить себя получат молодые хоккеисты. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Владимиром Юрзиновым, я его полностью разделяю. Мы посмотрим на ближайший резерв, на перспективу, на ребят, которые уже в самое ближайшее время смогут помочь „Трактору“. Для хоккеистов это будет шанс проявить себя, попробовать свои силы на уровне КХЛ, закалиться в боях. Никаких скидок на возраст или челябинскую прописку не будет, нужно выходить на лёд и биться в каждом эпизоде, демонстрировать собственный профессионализм», — поделился Иван Савин.

Всего же за «Трактор» в сезоне 2019/20 свои дебютные матчи в Континентальной хоккейной лиге провели восемь молодых хоккеистов — Демид Мансуров, Петр Ясинский, Богдан Жиляков, Александр Шепелев, Андрей Гришаков, Кирилл Кошурников, Егор Степанов и Константин Лукин.

Дмитрий Алексеев провёл за «Челмет» в этом сезоне 44 игры. Он набрал 8 очков, забив 1 шайбу и отдав 7 передач. А Александр Подкорытов выходил на лёд 42 раза в регулярном чемпионате 2019/20, в которых заработал 13 очков. Он забил 10 шайб и отдал три результативные передачи.