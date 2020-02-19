«Трактор» примет у себя «Адмирал» из Владивостока

Соперники ещё имеют шанс войти в зону плей-офф.

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ХК «Трактор» продолжает игры домашней серии. Сегодня, 19 февраля, челябинцы примут на своём льду «Адмирал» из Владивостока.

«Чёрно-белые» лишились шанса на плей-офф и привлекают как можно больше молодых игроков из фарм-клуба — «Челмет», чтобы молодые хоккеисты прочувствовали игру на высшем уровне. В прошлом матче против «Северстали» они получали очень много времени на льду и даже выходили в неравных составах.

«Моряки» же всё ещё имеют математические шансы добраться до заветной восьмёрки. Но в прошлый матч они потерпели мощное поражение от СКА — 0:6. Они также используют молодых игроков, но по причине того, что у них из строя выбыли пять ведущих защитников.

Одна из главных интриг у челябинской команды заключается в том, сможет ли Лукаш Седлак достигнуть и превзойти снайперский рекорд Евгения Скачкова (22 шайбы). На данный момент чешский форвард забил 21 гол.

К слову, нападающий Руслан Карлин в ближайшие два матча не выйдет на лёд. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал игрока «Трактора» за атаку в голову или шею на матче против «Северстали». Также игрок будет подвергнут денежному штрафу.

Остановят ли подопечные Владимира Юрзинова своих соперников, для которых эта игра является решающей? Порадуют ли он своих болельщиков голами? Узнаем вместе с вами!

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv, а «Первый областной» проведёт традиционный текстовый обзор встречи. Начало в 19:00 по челябинскому времени.