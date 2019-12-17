«Трактор» планирует приобрести еще несколько игроков

Об этом сообщил главный тренер «черно-белых» Владимир Юрзинов.

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Наставник челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов в интервью Константину Устьянцеву, которое состоялось в рамках шоу «Свободный лед», заявил, что в ближайшее время состав команды может пополниться новыми игроками.

Напомним, Юрзинов-младший пришел на смену Петерису Скудре, который был уволен по ходу текущего сезона в связи с неудовлетворительными спортивными результатами.

«У нас есть линии, которые нам надо усилить. Прежде всего, в связи с травмами. У нас такая ситуация, что, с одной стороны, нам нужно показывать результат, а, с другой стороны, у нас травмированные игроки. Поэтому было бы неплохо одного-двух игроков подписать, для того чтобы мы могли сейчас постараться зацепить больше матчей», — сказал Юрзинов.

В настоящее время «Трактор» занимает 12 строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Следующий поединок «черно-белых» состоится 19 декабря в Челябинске. Соперник — хабаровский «Амур».

Полную версию хоккейного шоу «Свободный лед» вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.