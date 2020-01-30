«Трактор» перед паузой на Евротур сыграет с «Куньлунь Ред Стар»

Команды дважды встречались в Китае на самом старте чемпионата.

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ХК «Трактор» закрывает домашнюю серию игрой с «Куньлунь Ред Стар». Команды встретятся сегодня, 30 января, на льду арены имени Валерия Белоусова. Они уже дважды сыграли между собой по ходу этого сезона. «Трактор» и «Куньлунь» обменялись победами со счётом 2:1.

Отметим, что челябинцы никогда не побеждали «драконов» дома, но есть необычное исключение: в октябре 2017 года китайский клуб проиграл «чёрно-белым» в Челябинске, однако игра формально была для китайского клуба домашней.

На данный момент «Куньлунь Ред Стар» находится на седьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции. У них в активе 57 очков. Шансы «Трактора» сыграть в матчах плей-офф стали совсем прозрачными. Подопечные Владимира Юрзинова вновь переместились на «дно» Востока. Отставание от «Амура» теперь составляет 3 очка.

«Первый областной» традиционно проведёт для вас текстовую трансляцию игры, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут матч в прямом эфире. Начало встречи в 19:00.