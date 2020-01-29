Форвард «Трактора» получил вызов в сборную Чехии

Он сыграет на турнире в Швеции.

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Нападающий ХК «Трактор» Томаш Гика получил вызов в сборную Чехии на традиционный ежегодный турнир «Beijer Hockey Games» в Швеции, который пройдёт с 6 по 9 февраля.

Помимо Томаша Гики, из команд КХЛ также вызваны защитник «Спартака» Якуб Ержабек, а также нападающие Робин Ганзл («Спартак»), Томаш Зогорна («Амур») и Томаш Филиппи («Металлург»).

Форвард «Трактора» Томаш Гика сыграл в этом сезоне 41 матч. Он заработал 28 очков, забив 14 шайб и столько же отдав результативных передач. А в январе он за четыре игры подряд забросил шесть шайб, две из которых были отправлены в ворота, когда «Трактор» был в меньшинстве.