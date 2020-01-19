Хоккеисты «Трактора» приняли участие в Мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Лукаш Седлак и Ник Бэйлен рассказали чего ждут от мероприятия.

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В Москве на стадионе «ВТБ Арена-Парк» 18 и 19 января проходит Матч звезд КХЛ 2020. Вчера, 18 января, прошло торжественное открытие, автограф-сессии, после чего состоялось Мастер-шоу. ХК «Трактор» на мероприятии представляют сразу два хоккеиста — Лукаш Седлак и Ник Бэйлен.

«Матч звезд это всегда классное событие. Хотелось бы увидеть Лукаша в конкурсе "Круг на скорость" и хотелось бы, чтобы он побил рекорд. Хотелось бы видеть это вместе с болельщиками. Буду удивлять всех своей широкой улыбкой. Посмотрим, что я сделаю, надеюсь, это будет весело. Если бы здесь был танцевальный конкурс, то наш дивизион точно выиграл бы, потому что у меня и Лукаша в запасе есть хорошие движения. Да и караоке конкурс был бы хорош, можно включить песни Бейонсе, результат был бы непредсказуем», — шутит перед выходом на лед Ник Бэйлен.

Отметим, что Лукаш Седлак впервые принимает участие в Матче звезд.

«Не могу дождаться начала. Это мой первый матч звезд, так что я постараюсь насладиться им сполна, повеселиться. Конкурсы все непростые, на владение клюшкой — сложные. Как сказал Ник, я бы поучаствовал в конкурсе на скорость, это просто, тебе просто нужно быть быстрым», — рассказывает Лукаш Седлак.

Отметим, что Мастер-шоу завершилось победой дивизиона Харламова.