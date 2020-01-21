Текстовая трансляция игры «Сибирь» — «Трактор»

Команды встречались уже дважды по ходу этого регулярного чемпионата.

5:2

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 64-58 ; Броски в створ: 41-34 ; Голы: 5-2 ; Вбрасывания: 29-32 ; Блокированные броски: 15-11 ; Силовые приемы: 19-20 ; Время в атаке: 09:12-10:12 ; Штраф: 0-0

Статистика 3-го периода: Броски: 19-24 ; Броски в створ: 13-16 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 6-14 ; Блокированные броски: 4-2 ; Силовые приемы: 6-3 ; Время в атаке: 02:28-04:22 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

59 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №8 Дмитрий Саюстов

59 мин — «Трактор» заменил вратаря на шестого полевого игрока.

59 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

59 мин — Пуустинен атаковал Ивана Федотова. В падении плашмя на лед, зафиксировал вратарь эту шайбу.

58 мин — Отличный момент был у Вячеслава Основина, который сегодня метко отличился в микст-зоне во время интервью. Но пробить Харри Сятери ему не удалось. А дом-то горит!

57 мин — Бросок Томаса в верхний ближний угол ворот — среагировал Харри Сятери.

56 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №70 Егор Миловзоров (№13 Микаэль Руохома, №99 Никита Шашков)

55 мин — Бросок от Бэйлена — рикошетит шайба и уходит она выше ворот.

54 мин — Мощный бросок от Седлака в ближний угол, но шайба ушла за ворота.

53 мин — Отлично владеют шайбой в этом отрезке челябинцы, но соперники играют плотно — не дают бросить.

52 мин — Ошибается Ник Бэйлен прямо перед своими воротами. Но Федотов вновь выручил свою команду от броска Зырянова.

51 мин — Накрывает летящую шайбу Иван Федотов.

49 мин — Вновь спасает челябинцев голкипер! Затем Ник Бэйлен побежал на ворота новосибирцев, где вновь выручает вратарь!

49 мин — Пытался «затолкать» шайбу в угол ворот «Трактора» Глеб Зырянов. Но не дал этого сделать Иван Федотов.

48 мин — Бросок низом от Вячеслава Основина — шайба рикошетит от вратаря «Сибири».



47 мин — Неудачно потерял Томаш Гика шайбу при выходе из зоны. И вновь начали атаковать сибирцы.

46 мин — Налетел сибирский Комаров на Александра Тридчикова. Без удалений и без травм. Здоровья игрокам!

46 мин — А теперь Дмитрий Саюстов мощно бросил по воротам «Трактора» — поймал шайбу голкипер челябинцев.

46 мин — Отличный эпизод был у Александра Авцина, который на скорости прокатывался перед воротами «Сибири». Но бросить ему не дали.

45 мин — Бросок от игрока «Сибири» — рикошетит шайба от Ивана Федотова и, в итоге, уводит ее Сергей Терещенко за ворота.

44 мин — Бросил по воротам Сятери Томаш Гика, но вратарь поймал шайбу в ловушку.

43 мин — Сразу два игрока «Сибири» оказались перед воротами «Трактора», но столкнулись и потеряли шайбу.

42 мин — Отличный момент был у Карпухина, который мог принять передачу от Томаса, но шайба сошла с крюка.

41 мин — Долго начинал атаку Ник Бэйлен. И это почти привело к перехвату шайбы.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча последвух периодов: Броски: 45-34 ; Броски в створ: 28-18 ; Голы: 3-2 ; Вбрасывания: 23-18 ; Блокированные броски: 11-10 ; Силовые приемы: 13-17 ; Время в атаке: 06:44-05:50 ; Штраф: 0-0

Статистика 2-го периода: Броски: 26-17 ; Броски в створ: 19-10 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 15-9 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 4-7 ; Время в атаке: 04:00-02:21 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Вновь ловит шайбу Федотов! Активно атакую новосибирцы на последних секундах периода.

40 мин — Бросок от Логинова — шайба в ловушке у Ивана Федотова.

39 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №86 Александр А. Шаров (№23 Юрки Йокипакка)

39 мин — Федотов справляется с добиванием от Дмитрия Саюстова.

37 мин — Долго совещались судьи на предмет положения «вне игры». Никакого офсайда не было — чистый гол.

37 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№89 Илья Карпухин, №38 Томаш Гика)

36 мин — Бросок в дальний угол ворот Федотова от Макарова — справляет голкипер «Трактора».

35 мин — Бросал при входе в зону игрок «Трактора» — ловко отбил шайбу Харри Сятери.

34 мин — Седлак бросал — рикошетит шайба. Затем бросок от Карпухина — шайба в ловушке голкипера «Сибири».

33 мин — Активно прессинговали новосибирцы. Бросок от Алексеева удачным для хозяев льда не стал.

32 мин — Мощный бросок от Терещенко, сразу после вбрасывания, но шайба попадает в конек игроку «Сибири».

31 мин — Не видел момент Иван Федотов, а шайба была прямо перед его щитком! Буквально повезло сейчас челябинцам.

30 мин — Основин принимает отличную передачу от Антона Глинкина, но промахивается мимо ворот Вячеслав.

29 мин — Бросок от связки легионеров «Сибири» — фиксирует шайбу Иван Федотов.

28 мин — Отличный момент был у «Трактора», но мимо Томаша Гики пролетает шайба.

27 мин — Ошибка защитников «Сибири» при выходе из зоны привела к перехвату шайбы Виталием Меньшиковым. Тут же последовал бросок — ловит шайбу Харри Сятери.

26 мин — Заряжал Логинов! Вновь справляется Иван Федотов.

25 мин — Три контр-атаки подряд от обеих команд! Мощно!

24 мин — Миловзоров сместился на левый край и набросил на пятак, но не дошла шайба до партнера.



23 мин — Игра вновь перешла в зону челябинцев. Не удается им пока выйти из нее.

22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№91 Эндрю Кейлоф)

22 мин — Гика вышел один на один и гол! Ошибается Сятери!

22 мин — Вновь спасает команду вратарь «Трактора». Ловит шайбу в ловушку голкипер Федотов.

21 мин — Сразу в атаку пошла «Сибирь». Первый бросок отбил Иван Федотов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 19-17 ; Броски в створ: 9-7 ; Голы: 2-0 ; Вбрасывания: 8-9 ; Блокированные броски: 8-4 ; Силовые приемы: 9-10 ; Время в атаке: 02:44-03:29 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Глинкин бросал верхом — неточно.

19 мин — Момент у Гики! Затем дорабатывал его и Седлак. Но не получилось ничего у челябинцев.

17 мин — Игорь Исаев от синей линии делает наброс на ворота. Отбивает шайбу Харри Сятери.

16 мин — Бросок низом от Кейлофа не получается. Заблокирован бросок. Затем Гика и Бэйлен не попали в створ ворот.

15 мин — Как же хороша «Сибирь»! Отлично владеют шайбой и заставляют ошибаться челябинцев в совей обороне.

14 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №71 Юусо Пуустинен (№13 Микаэль Руохомаа, №23 Юрки Йокипакка)

13 мин — Теперь наброс от Томаша Гики — отбивает клюшкой шайбу Харри Сятери.

12 мин — Наброс от Меньшикова, который стоял на синей линии, он до ворот он не дошел.

11 мин — Очень мощно действует «Сибирь»! Слишком сложно «Трактору» на старте матча.

10 мин — Мощно ошиблись челябинцы прямо перед своими воротами, и защита, и вратарь отразили первые броски, но затем шайба досталась Логинову, который дальним броском поразил Ивана Федотова.

10 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сибирь» №18 Александр Логинов

9 мин — Наблюдается много борьбы за шайбу. Активный прессинг, не может пока «Трактор» добраться до ворот «Сибири».

8 мин — Затяжная атака сибирцев не приводит к результату.

7 мин — Попытка на этот раз от Меньшикова, а затем и от Лукаша Седлака. Но лишь попытка.

6 мин — Меньшиков из-за ворот отдал передачу Гике, который стоял перед воротам Харри Сятери, но здесь справился голкипер.

6 мин — Теперь челябинский Комаров пытался бросить в ворота «Сибири». Но он был заблокирован.

5 мин — Ошибается Глинкин, у него шайбу увел сибирский Комаров, который успел нанести бросок. Шайба в ловушке у Федотова.

4 мин — Никак не получаются передачи у игроков «Трактора». Их ловко обкрадывают игроки «Сибири».



3 мин — Еще один момент возле ворот «Трактора»! Завелись сибиряки, прессингуют они челябинцев.

2 мин — Выход два в одного игроков «Сибири»! Выручает Иван Федотов свою команду.

1 мин — Бросок в дальний угол ворот «Трактора» от игрока «Сибири» — мимо.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО ИГРЫ

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы рады вас вновь приветствовать на текстовой трансляции игры челябинского «Трактора»! Сегодня, 21 января, «черно-белые» играют в Новосибирске против местной «Сибири».

Хозяева льда идут на пятой строчке таблицы Востока, а челябинцы — на 11-м месте. И до плей-оффа им не хватает 7 очков. Но отметим, что с наступлением 2020 года они еще не уходили с матча без заработанных очков.

Удастся ли им это и сегодня? Давайте узнаем вместе! Начало ледового поединка в 17:30 по челябинскому времени.

К слову, составы команд уже известны: