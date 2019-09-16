Матч между СКА и «Трактором» начнется на полчаса позже

КХЛ изменила время старта игры.

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Континентальная хоккейная лига изменила время начала матча между СКА и «Трактором», который пройдет в Санкт-Петербурге 5 октября.

Изначально планировалось, что игра начнется в 17:00, но встречу перенесли на полчаса позже - 17:30 (19:30 по челябинскому времени). Такое решение Лига приняла для проведения прямой телевизионной трансляции на телеканалах КХЛ в соответствии с действующим спортивным регламентом.

Напомним, эти две команды уже встречались в ходе регулярного чемпионата сезона-2019/20. «Трактор» в овертайме на домашнем льду уступил СКА со счетом 2-4 ОТ.