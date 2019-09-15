Текстовая трансляция второго матча КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором»

Сумеют ли «черно-белые» вновь обыграть китайский клуб?

2:1



МАТЧ ОКОНЧЕН

Статистика игры: Броски: 54-56; Броски в створ: 32-29; Голы: 2-1; Вбрасывания: 33-29; Блокированные броски: 16-8; Силовые приемы: 12-9; Время в атаке: 12:08-15:58; Штраф: 18-8.

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика 3-го периода: Броски: 21-19; Броски в створ: 13-6; Голы: 2-0; Вбрасывания: 9-10; Блокированные броски: 9-3; Силовые приемы: 4-5; Время в атаке: 04:01-04:50; Штраф: 4-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Бросают челябинцы по воротам пекинцев. Но не дало это результат.

60 мин — Бросок совершал Илья Карпухин, но не удается пока пробить Грубеца, чтобы сравнять счет.

59 мин — Опасная игра идет на поле. Три раза шайба выходила из зоны китайской команды. Отбиваются челябинцы.

58 мин — «Трактор» без вратаря! Шестой полевой на льду.

58 мин — «Трактор» взял тайм-аут.

58 мин — Дал передохнуть командам Шимон Грубец. Задержал ловушкой просто бросок.

57 мин — Было два подряд опасных броска от игроков «Куньлуня». Федотов совершил чудо-сэйвы.

56 мин — Не получился бросок от Сергея Терещенко, сорвалась шайба с крюка.

55 мин — Бросал верхом Сергей Коньков, но видел эту шайбу Шимон Грубец.

55 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

55 мин — Ошибку совершила спецбригада большинства вблизи ворот Грубеца.

54 мин — Закрепились челябинцы в зоне соперника. Но пока без бросков по воротам.

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №61 Итан Уэрек, атака игрока, не владеющего шайбой, 2 мин.

53 мин — Очень опасно играл игрок «Куньлуня»! Сбит Иван Федотов, с него слетел шлем.

52 мин — Обводил игроков «Куньлуня» Илья Карпухин. Но совершил ошибку и пошли пекинцы в контр-атаку.

51 мин — Мощно бросал Руслан Карлин, но попала шайба в игрока «Куньлуня».

50 мин — Бросил игрок «Куньлуня» по владениям «черно-белых», но на стороже Иван Федотов.

49 мин — Андрей Попов неплохо бросал рядом с воротами, но были заблокированы челябинцы, чтобы добить эту шайбу.

48 мин — Руслан Карлин наносил хороший и мощный бросок, но отбил его Шимон Грубец.

47 мин — Пытаются владеть шайбой челябинцы.

45 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №24 Брэндон Дефацио (№91 Тайлер Вон, №47 Кори Кенй)

45 мин — Не успел выйти на лед Тридчиков, как залетела вторая шайба в ворота челябинцев.

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — Долго разыгрывают шайбу китайские игроки.

44 мин — Бросил Брендон Ип шайбу по владениям «Трактора», но поймал ее Иван Федотов.

44 мин — Пытались забросить в ворота Федотова шайбу пятерка «Куньлуня» но забросили туда своего игрока.

43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №34 Александр Тридчиков, подножка, 2 мин.

42 мин — Нелепый голевой момент. Шайба попала в конек главному арбитру и от рикошета Тайлер Вон забросил ее в ворота Ивана Федотова.

42 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Куньлунь Ред Стар» №91 Тайлер Вон

41 мин — Неплохой момент создали игроки «Трактора».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика 2-го периода: Броски: 24-17; Броски в створ: 13-13; Голы: 0-1; Вбрасывания: 9-10; Блокированные броски: 3-4; Силовые приемы: 4-1; Время в атаке: 05:42-05:16; Штраф: 4-4.



КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Не удается обеим командам бросить по воротам соперников.

39 мин — Но все еще держат в напряжении китайские игроки «черно-белых».

39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Разыгрывают шайбу игроки «Куньлуня». Но все видит Иван Федотов.

37 мин — Отводят угрозу челябинцы от своих ворот.

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23 Юрий Сергиенко, подножка, 2 мин.

36 мин — Опасно было у ворот «Трактора». На месте Федотов.

35 мин — Перехватили игроки «Куньлунь Ред Стар» шайбу, пытались бросить по воротам, но останавливают их челябинцы.

33 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Но вернули игру в зону соперника «черно-белые». Не удается пока пробить Шимона Грубеца.

32 мин — Осечку совершили челябинцы, игра перешла на свою зону.

31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №81 Мэтью Майоне, удар клюшкой, 2 мин.

31 мин — Почти получился бросок по воротам у китайских игроков, но не смогли добить шайбу «Куньлунь».

30 мин — Борьба перешла в зону челябинцев.

29 мин — Не получился бросок у Юрия Сергиенко от синей линии — сломалась клюшка у защитника.

28 мин — Замечательный был момент у Лукаша Седлака, но задержал шайбу Шимон Грубец.

28 мин — Много стали бросать игроки «Куньлуня» за слишком короткий отрезок.

27 мин — Бросал шайбу Мэтью Майоне, опасно было для ворот «Трактора».

26 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

26 мин — Гол не засчитывается! Шайба не пересекла линию ворот!



Очень долго идет видео-просмотр.



На повторе видно, что шайба пересекла линию ворот после того, как они были сдвинуты.



Судьи все еще изучают видео. Затягивается пауза.



26 мин — Судьи отправились на видео-просмотр игрового момента на предмет взятия ворот.

26 мин — Навалились все игроки китайской команды на ворота «Трактора». Ворота были сдвинуты раньше, чем шайба залетела в рамку.

26 мин — Еще одна попытка выстрела шайбы, попала она в ногу Андрея Попова.

25 мин — Пытались добить шайбу игроки «Куньлуня», но грамотно сработала защита «Трактора» и голкипер челябинцев Иван Федотов зафиксировал шайбу.

24 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, подножка, 2 мин.

23 мин — Здорово борются за шайбу челябинцы.

22 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №72 Сергей Коньков

22 мин — Отлично разыграли в большинстве шайбу челябинцы! Гол!

21 мин — Бросал Антон Глинкин по воротам, но угодила шайба в вратаря пекинцев.

21 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №7, Джейк Челиос, задержка игры, 2 мин.

21 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 9-19; Броски в створ: 6-10; Голы: 0-0; Вбрасывания: 15-9; Блокированные броски: 3-1; Силовые приемы: 4-3; Время в атаке: 02:25-05:52; Штраф: 8-2.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Не могут атаковать челябинцы ворота «Куньлуня».

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №64 Виктор Бартли, задержка игры, 2 мин,

19 мин — Отлично бросал по воротам Эндрю Кейлоф, но отбил шайбу вратарь «Куньлуня».

18 мин — Неплохо шли на ворота Александр Тридчиков и Илья Карпухин, но броски игрокам «Трактора» не удались.

17 мин — Длинная неточная передача шла от игрока «Куньлуня».

17 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

16 мин — Отлично разыграли шайбу челябинцы, диагональный пас делали на Ессе Виртанена, тот бросил в ворота, но вратарь китайцев все видел.

15 мин — Антон Глинкин посылал шайбу в ворота Грубеца, но поймал ее на себя вратарь «Куньлуня».

15 мин — Отличный, но не точный бросок совершат Илья Карпухин.

15 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №91 Тайлер Вон, подножка, 2 мин.

14 мин — Довольно плотная игра идет у борта.

14 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

13 мин — Как и не могут они туда вновь зайти. В хорошую контр-атаку бегут челябинцы.

12 мин — Не смогли удержать шайбу в зоне соперника китайские игроки.

12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №51 Ессе Виртанен, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

12 мин — Клюшкой попал Ессе Виртанен в игрока «Куньлуня».

11 мин — Жестко, но в пределах правил совершил силовой прием Юрий Сергиенко против китайского игрока.

10 мин — Здорово перехватили шайбу челябинцы в своей зоне.

9 мин — Бросок в створ делал Марсел Шолохов. Задержал шайбу Шимон Грубец, голкипер «Куньлунь Ред Стар».

8 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

7 мин — Отлично набрасывал по воротам Дмитрий Калинин, но не смогли добить шайбу игроки «Трактора».

7 мин — Пока не могут начать реализовывать большинство челябинцы.

6 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №61 Итан Верек, подножка, 2 мин.

6 мин — Ошибка в обороне челябинцев мог завершиться голом в ворота «Трактора».

5 мин — Бросок в ближний угол ворот был от Войтека Вольски. Поймал ловушкой шайбу Иван Федотов.

5 мин — «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

5 мин — В контр-атаку пошли хоккеисты «Куньлуня».

4 мин — Бросал Андрей Попов по воротам «Куньлуня», но попала шайба в вратаря.

4 мин — Не могут зайти в чужую зону челябинцы, действуют в средней.

3 мин — Вновь сдвинуты ворота у «Трактора».

3 мин — УДАЛЕНИЕ. «Куньлунь Ред Стар» №42 Гарет Хант, толчок на борт, 2 мин.

3 мин — Жесткий силовой прием совершил игрок «Куньлуня» против Богдана Жилякова.

2 мин — Немного толкаются игроки у борта в зоне челябинцев.

1 мин — Пока команды начинают раскатываться. Довольно много пауз для начала матча.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучат гимны Китайской Народной Республики и Российской Федерации и начнется матч.

Челябинский тренерский штаб определился с составом на игру.





Здравствуйте, уважаемые любители хоккея и читатели сайта «Первый областной». В это воскресное утро наш сайт начинает текстовую трансляцию встречи между китайским «Куньлунь Ред Стар» и челябинским «Трактором».

Напомним, первая встреча, которая состоялась вчера, 14 сентября, завершилась победой челябинцев со счетом 1:2. Это один из самых частых результатов у «черно-белых» в этом сезоне.

Игры проходят в Китае, в городе Шэнчьжень на 18-тысячной арене — единственной такой площадки в КХЛ. Связано это с тем, что основная площадка «Куньлуня» в Пекине занята празднованием юбилея коммунистической партии в столице КНР.

Принесет ли очки «Трактору», который на данный момент занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции, этот матч? Или же «Куньлунь» сможет отыграться за вчерашний проигрыш?

Давайте узнаем вместе! Начало матча в 12:00 по челябинскому времени.