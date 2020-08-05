Стало известно расписание Кубка Республики Башкортостан, в котором примет участие челябинский «Трактор». На первом для себя предсезонном турнире команда Анвара Гатиятулина сыграет три встречи: против «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Нефтехимика». В Уфу отправятся в канун соревнований, 9 августа. Сам турнир пройдёт с 10 по 13 число.
«С уфимцами „Трактор“ сыграет в первый день розыгрыша»,— пояснили в пресс-службе челябинской команды.
Расписание турнира:
10 августа, понедельник
15:00 — «Нефтехимик» vs «Северсталь»
19:30 «Салават Юлаев» vs «Трактор»
11 августа, вторник
15:00 — «Трактор» vs «Северсталь »
19:30 — «Салават Юлаев» vs «Нефтехимик»
13 августа, четверг
13:00 — «Нефтехимик» vs «Трактор »
19:30 — «Салават Юлаев» vs «Северсталь»
Отметим, что на данный момент неизвестно, в каком именно составе «Трактор» будет играть в кубке. Список игроков будет опубликован в день отправления команды в Уфу. Напомним, в текущем межсезонье челябинцы провели лишь один контрольный матч, против ханты-мансийской «Югры». Встреча закончилась победой «Трактора», а единственный гол забил Вячеслав Основин.