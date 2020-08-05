Стало известно расписание «Трактора» в Кубке Республики Башкортостан

В первом матче «чёрно-белые» сыграют против хозяев турнира.

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Стало известно расписание Кубка Республики Башкортостан, в котором примет участие челябинский «Трактор». На первом для себя предсезонном турнире команда Анвара Гатиятулина сыграет три встречи: против «Салавата Юлаева», «Северстали» и «Нефтехимика». В Уфу отправятся в канун соревнований, 9 августа. Сам турнир пройдёт с 10 по 13 число.



«С уфимцами „Трактор“ сыграет в первый день розыгрыша»,— пояснили в пресс-службе челябинской команды.

Расписание турнира:



10 августа, понедельник

15:00 — «Нефтехимик» vs «Северсталь»

19:30 «Салават Юлаев» vs «Трактор»

11 августа, вторник

15:00 — «Трактор» vs «Северсталь »

19:30 — «Салават Юлаев» vs «Нефтехимик»

13 августа, четверг

13:00 — «Нефтехимик» vs «Трактор »

19:30 — «Салават Юлаев» vs «Северсталь»

Отметим, что на данный момент неизвестно, в каком именно составе «Трактор» будет играть в кубке. Список игроков будет опубликован в день отправления команды в Уфу. Напомним, в текущем межсезонье челябинцы провели лишь один контрольный матч, против ханты-мансийской «Югры». Встреча закончилась победой «Трактора», а единственный гол забил Вячеслав Основин.